OTTAWA, ON, le 24 avril 2026 /CNW/ - Le Canada est l'un des plus grands producteurs et exportateurs mondiaux de graines de lin. Tous les jours, nos produits de grande qualité sont appréciés par des millions de personnes dans le monde.

Le 1er mai 2026 marquera la fin officielle du Protocole d'échantillonnage et d'essai visant les chargements en vrac de lin exporté vers l'Union européenne (le Protocole). L'élimination de cet obstacle non tarifaire, en vigueur depuis 2009, témoigne de la salubrité, de la fiabilité et de la qualité des exportations agricoles et agroalimentaires canadiennes. Elle montre aussi la force du partenariat stratégique entre le Canada et l'UE ainsi qu'un engagement commun à résoudre les irritants commerciaux de longue date grâce à la coopération et au dialogue.

En juillet 2009, des traces d'une variété de graines de lin génétiquement modifiées non autorisée, appelée CDC Triffid, ont été détectées dans une cargaison à destination de l'Europe, ce qui a entraîné la suspension immédiate et temporaire des exportations de graines de lin. À la suite de cette détection, AAC a collaboré étroitement avec la Commission canadienne des grains (CCG), des partenaires de l'industrie et l'Union européenne pour élaborer le Protocole, permettant ainsi la poursuite des échanges commerciaux. De plus, AAC a collaboré avec l'industrie canadienne pour éradiquer CDC Triffid des chaînes d'approvisionnement canadiennes.

Si le Protocole a permis la reprise des échanges commerciaux, il a également imposé des coûts supplémentaires et des charges administratives à l'industrie canadienne, la plaçant ainsi dans une situation désavantageuse par rapport à ses concurrents. Après des années de dépistage sans détection de CDC Triffid, le Canada et l'Union européenne ont collaboré pour réviser le Protocole.

La demande officielle du Canada pour son abandon, présentée en 2024, a récemment été acceptée. Le Protocole ne sera plus requis à compter du 1er mai 2026. La levée du Protocole offre un potentiel économique accru aux producteurs et aux exportateurs canadiens de graines de lin et constitue un exemple positif de collaboration entre le Canada et l'Union européenne visant à renforcer le commerce international.

Citation

« Grâce aux producteurs et aux transformateurs du Canada, nous sommes reconnus dans le monde entier pour la qualité, la salubrité et la fiabilité de nos exportations alimentaires. Une augmentation des échanges commerciaux avec nos partenaires européens offre aux agriculteurs et aux transformateurs canadiens davantage d'occasions de faire croître leurs entreprises, de créer des emplois de qualité et de renforcer notre économie. Le gouvernement du Canada est fermement déterminé à soutenir le secteur alors que nous ouvrons de nouvelles voies, stimulons la croissance et mettons en valeur ce que le Canada a de mieux à offrir au monde entier. »

- L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Les faits en bref

CDC Triffid a été mis au point dans les années 1990 et a été reconnu comme sûr pour l'alimentation humaine et animale ainsi que pour sa dissémination dans l'environnement, tant au Canada qu'aux États-Unis. En 2001, son enregistrement a été révoqué au Canada à la demande du titulaire, bien que les autorisations d'utilisation soient restées en vigueur. Le sélectionneur de la variété n'a pas demandé d'autorisation dans l'Union européenne. Ainsi, lorsque CDC Triffid a été détecté dans un chargement de graines de lin canadiennes destiné à l'UE en juillet 2009, il s'agissait d'un cas de conformité réglementaire et non d'un problème de salubrité des aliments et des aliments pour animaux ou de sécurité pour l'environnement.

Depuis juin 2013, la Commission canadienne des grains tient à jour un ensemble de données regroupant tous les résultats d'analyses de silos liés aux expéditions de graines de lin vers l'UE. La Commission canadienne des grains n'a reçu aucun résultat de laboratoire positif de FP967 pour un échantillon de silo depuis 13 ans.

En 2025, la superficie ensemencée en lin au Canada s'élevait à environ 251 000 hectares, pour une production de 454 461 Mt.

En 2025, le Canada a exporté des graines de lin pour un montant de 229,7 millions de dollars, dont 73,6 millions de dollars à destination de l'UE.

En 2025, les exportations mondiales du Canada de produits agricoles et agroalimentaires (à l'exclusion du poisson et des produits de la mer) s'élevaient à 92,8 milliards de dollars. De ce montant, 6,2 milliards de dollars ont été exportés vers les pays de l'UE, qui occupent désormais, pour la toute première fois, la troisième place parmi les principaux marchés du Canada.

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Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes-ressources : Pour les médias, Jennica Klassen, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]