REGINA, SK, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Cette semaine, l'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a tenu des réunions fructueuses avec des producteurs, des partenaires de l'industrie et des intervenants des secteurs provinciaux de l'agriculture et de l'agroalimentaire dans le cadre de sa campagne de sensibilisation en Saskatchewan.

Lors de sa visite, le ministre MacDonald a prononcé une allocution lors de la traditionnelle cérémonie « Burning of the Brand », qui marque l'ouverture de la Canadian Western Agribition (CWA). Après la cérémonie, le ministre a rencontré Daryl Harrison, ministre de l'Agriculture de la Saskatchewan, pour discuter de la réduction des obstacles aux échanges commerciaux, de l'expansion des marchés internationaux et du renforcement de la résilience du secteur. Les ministres MacDonald et Harrison ont convenu de continuer à travailler de concert pour soutenir le secteur de l'agriculture en Saskatchewan, l'une des principales industries de la province.

Le ministre MacDonald a visité des installations clés liées à l'agriculture dans la région de Regina, notamment le silo terminal intérieur de Bunge à Balgonie ainsi que l'installation d'éthanol de Co‑op près de Belle Plaine.

Le ministre MacDonald a aussi prononcé une allocution lors de la Grain Expo de la CWA, une foire qui réunit des producteurs de grains, des experts de l'industrie et des dirigeants du secteur aux fins de collaboration et d'échange d'idées. Il a réitéré son engagement à soutenir les producteurs et à les aider à faire croître leurs entreprises, tout en élargissant l'accès aux marchés et en renforçant la position de l'industrie céréalière du Canada en tant que chef de file de la croissance économique et de la sécurité alimentaire mondiale.

Lors de sa visite du salon, le ministre MacDonald a rencontré plusieurs exposants d'animaux d'élevage et groupes, dont l'Association canadienne du bison et le National Circle for Indigenous Agriculture and Food, en vue d'en apprendre davantage sur le travail essentiel qui est réalisé pour faire le pont entre les connaissances traditionnelles et l'agriculture moderne.

Le ministre MacDonald a également tenu des tables rondes avec des groupes sectoriels représentant des éleveurs de bovins, des agriculteurs et des produits agricoles. Les participants ont fait part de leurs points de vue sur les possibilités et les défis dans leur secteur, notamment accroître l'accès aux principaux marchés et réduire les obstacles au commerce, améliorer les programmes de gestion des risques, investir dans la recherche et l'innovation et continuer de mobiliser les producteurs pour mieux les soutenir et soutenir leurs entreprises.

« Notre gouvernement travaille d'arrache-pied pour soutenir les agriculteurs, les transformateurs et les exportateurs du Canada. Je suis impatient de poursuivre ces importantes conversations dans les semaines et les mois à venir, où nous continuerons de travailler ensemble afin d'assurer un avenir solide, stable et prospère pour le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire de notre pays. »

- L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

La CWA est la plus grande foire d'animaux d'élevage au Canada. On y trouve un large éventail de réunions sur l'agriculture, d'activités d'apprentissage et de divertissements connexes. Elle accueille environ 1 200 invités internationaux provenant de 70 pays.

