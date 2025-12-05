QUÉBEC, le 5 déc. 2025 /CNW/ - Cette semaine, l'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, était dans la région de Québec pour rencontrer des producteurs, des partenaires de l'industrie et des intervenants provinciaux du secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Le ministre MacDonald était accompagné par sa secrétaire parlementaire, Mme Sophie Chatel.

Le ministre MacDonald a rencontré M. Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, pour discuter de priorités telles que l'Accord Canada-États-Unis-Mexique, le Code de conduite du secteur des produits d'épicerie, ainsi que la réciprocité des normes pour les aliments et produits importés. Les ministres MacDonald et Martel ont convenu de poursuivre leurs efforts conjoints pour soutenir le secteur agricole et agroalimentaire québécois.

Le ministre MacDonald a profité de son passage à Québec pour prononcer une allocution lors du Congrès général de l'Union des producteurs agricoles (UPA). Il a également répondu aux questions des producteurs et productrices agricoles présents dans la salle. Avant son discours, le ministre a rencontré M. Martin Caron, président de l'UPA, et M. Charles-Félix Ross, directeur général de l'UPA, pour discuter d'aide financière pour les producteurs agricoles, ainsi que des mesures visant à garantir une main-d'œuvre agricole fiable.

Le ministre MacDonald a tenu une table ronde avec des membres du secteur de la production de légumes de transformation au Québec. Les participants ont partagé leurs idées sur les opportunités et les défis, en particulier en ce qui concerne les importations et les exportations agroalimentaires. Le ministre a réitéré son soutien pour accroître l'accès aux principaux marchés et réduire les obstacles au commerce.

Pour compléter sa tournée dans la région, le ministre MacDonald a visité des installations liées à l'agriculture, à l'agroalimentaire et à la recherche, notamment le Grand marché de Québec et plusieurs pavillons de l'Université Laval - dont l'Envirotron, le Centre de recherche et d'innovation sur les végétaux (CRIV) et le Centre de recherche en sciences et technologie du lait (STELA). Il a terminé sa tournée au Québec avec une visite de Ideal Can, un fabricant canadien de boîtes de conserve en acier, pour discuter de solutions d'emballage durables et locales.

« Lors de ma visite dans la région de Québec, j'ai rencontré et écouté des producteurs agricoles, des transformateurs et des exportateurs qui m'ont fait part de leurs principales préoccupations et de leurs objectifs. J'ai souligné le travail qui est accompli chaque jour pour assurer la vitalité et la durabilité du secteur agricole et agroalimentaire et l'engagement de notre gouvernement à soutenir un secteur agricole et agroalimentaire fort et compétitif. Je me réjouis de faire avancer ce travail aux côtés de nos partenaires. »

- L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

