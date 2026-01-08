CHARLOTTETOWN, PE, le 8 janv. 2026 /CNW/ - L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, sera à Albany, à l'Île-du-Prince-Édouard, pour annoncer l'octroi de fonds fédéraux à Atlantic Beef Products Inc. (ABPI) afin d'améliorer la transformation et l'emballage des produits halal. Il sera accompagné de Russ Mallard, président et directeur général d'ABPI.

Date

Vendredi 9 janvier 2026

Heure

10 h (HNA)

Lieu

Atlantic Beef Products Inc.

95, chemin Train Station

Albany (Île-du-Prince-Édouard)

C0B 1A0

Remarques à l'intention des médias :

Veuillez prévoir du temps pour vous installer si vous utilisez une caméra sur trépied ou un microphone.

Des espaces de stationnement sont disponibles sur place.

Les représentants des médias doivent s'inscrire à la réception avant de se rendre au lieu de l'annonce.

