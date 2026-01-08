Avis aux médias - Annonce du ministre MacDonald d'un investissement fédéral visant à soutenir la production halal English
Nouvelles fournies parAgriculture et Agroalimentaire Canada
08 janv, 2026, 09:49 ET
CHARLOTTETOWN, PE, le 8 janv. 2026 /CNW/ - L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, sera à Albany, à l'Île-du-Prince-Édouard, pour annoncer l'octroi de fonds fédéraux à Atlantic Beef Products Inc. (ABPI) afin d'améliorer la transformation et l'emballage des produits halal. Il sera accompagné de Russ Mallard, président et directeur général d'ABPI.
Date
Vendredi 9 janvier 2026
Heure
10 h (HNA)
Lieu
Atlantic Beef Products Inc.
95, chemin Train Station
Albany (Île-du-Prince-Édouard)
C0B 1A0
Remarques à l'intention des médias :
- Veuillez prévoir du temps pour vous installer si vous utilisez une caméra sur trépied ou un microphone.
- Des espaces de stationnement sont disponibles sur place.
- Les représentants des médias doivent s'inscrire à la réception avant de se rendre au lieu de l'annonce.
Suivez-nous sur Facebook, X, YouTube, Instagram et LinkedIn
Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada
SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada
Personnes-ressources pour les médias : Jennica Klassen, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]
Partager cet article