ALBANY, PE, le 9 janv. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé un investissement pouvant atteindre 2 256 786 $ pour l'entreprise Atlantic Beef Products Inc. (ABPI), dans le cadre du Programme d'investissement casher et halal. Ce programme offre un soutien aux établissements de transformation de bœuf et de veau sous réglementation fédérale afin qu'ils puissent adopter des technologies et des équipements favorisant une efficacité et une rentabilité accrues de la production casher et/ou halal.

Les consommateurs canadiens recherchent de plus en plus des produits alimentaires transformés localement et de grande qualité reflétant leurs valeurs et promouvant la diversité. Le gouvernement du Canada est engagé à soutenir les entreprises canadiennes dans leurs efforts pour innover, croître et répondre aux demandes croissantes du marché.

Ce financement aidera ABPI à mettre en œuvre des technologies et des processus de conditionnement de pointe à son installation d'Albany, à l'Île-du-Prince-Édouard. Le projet vise à accroître le rendement en viande des produits de bœuf et à améliorer les options de conditionnement pour les produits certifiés halal destinés aux détaillants canadiens.

En tant que l'un des premiers bénéficiaires de ce programme d'investissement, ABPI entreprendra un plan exhaustif pour moderniser ses opérations et améliorer la qualité de ses produits, l'efficience de ses opérations et ses offres commerciales. Ces améliorations appuieront la croissance du marché halal au Canada atlantique et ailleurs, et renforceront l'importance de choisir les aliments salubres et de grande qualité transformés localement au Canada.

La nouvelle politique « Achetez canadien » au Canada vise à prioriser les fournisseurs, les matériaux et le contenu canadiens dans l'approvisionnement fédéral, pour renforcer notre économie nationale et garantir que les Canadiens aient accès à des produits de grande qualité fabriqués au pays.

Ce programme d'investissement reflète cet engagement en soutenant les entreprises et les travailleurs locaux, en renforçant la résilience de notre système alimentaire et en veillant à ce que les Canadiens puissent accéder à des produits casher et halal fabriqués au Canada, dans le cadre d'une approche « Achetez canadien » forte et inclusive.

« L'industrie canadienne du bœuf contribue de façon importante à l'économie de l'Île-du-Prince-Édouard et de la région de l'Atlantique. En soutenant l'innovation et l'efficience chez Atlantic Beef Products Inc., notre gouvernement contribue à accroître les débouchés commerciaux pour les producteurs locaux, à répondre aux préférences changeantes des consommateurs et à encourager tout le monde à acheter les produits canadiens en toute confiance. »

- L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Nous sommes reconnaissants du soutien apporté par le gouvernement du Canada. Cet investissement nous aidera à obtenir pour notre usine d'Albany, à l'Île-du-Prince-Édouard, de nouveaux équipements afin de mieux répondre aux besoins de notre marché de consommation halal en pleine croissance dans cette région et au-delà de celle-ci. Il nous permettra de générer des produits halal pour la vente au détail et les services alimentaires, ce qui donnera à nos clients halal l'assurance que les produits qu'ils achètent chez nous respecteront des normes halal rigoureuses, car ils seront produits et conditionnés dans notre installation et ils seront certifiés conformes aux exigences halal. »

- Russ Mallard, président-directeur général, Atlantic Beef Products Inc.

Faits en bref

Le Programme d'investissement casher et halal offre un soutien aux établissements d'abattage de bœuf et de veau sous réglementation fédérale pour aider à mettre en œuvre des procédés de transformation avancés, améliorer l'efficience des opérations et élargir les gammes de produits destinés aux marchés casher et halal.

L'entreprise Atlantic Beef Products Inc. (ABPI), située à Albany, à l'Île-du-Prince-Édouard, est la seule usine de transformation du bœuf agréée par le gouvernement fédéral à l'est du Québec; elle traite jusqu'à 750 bovins chaque semaine.

Dans le cadre du projet, ABPI installera des systèmes avancés d'aspiration à la vapeur pour améliorer le nettoyage et la salubrité des installations, mettra à niveau ses équipements afin de récupérer une quantité accrue de viande et de réduire les déchets alimentaires, ajoutera une nouvelle technologie de conditionnement pour offrir des produits halal prêts à la vente au détail de meilleure qualité, et mettra en œuvre un analyseur en ligne pour assurer une teneur en gras qui soit exacte et améliorer la salubrité du produit.

Depuis sa création en 2003, ABPI s'est développé et emploie aujourd'hui environ 180 personnes. L'entreprise se consacre principalement à soutenir les producteurs de bœuf locaux de l'Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse.

