Le ministre MacDonald conclut sa participation à la réunion des ministres de l'Agriculture du G7

OTTAWA, ON, le 8 juin 2026 /CNW/ - L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada, a conclu aujourd'hui une réunion productive avec ses homologues du Groupe des Sept (G7), au cours de laquelle il a fait la promotion du Canada, du secteur agricole et agroalimentaire canadien, de l'utilisation efficace des engrais, du commerce agroalimentaire ouvert et des intérêts du Canada à l'étranger, tout en soulignant les efforts continus visant à surveiller les nouveaux risques.

La France, qui a présidé les réunions du G7 cette année, a tenu une réunion virtuelle des ministres de l'Agriculture du G7 pour discuter de l'approvisionnement mondial en engrais et des mesures à prendre pour aider les agriculteurs. Alors que la sécurité alimentaire mondiale est de plus en plus menacée et que les producteurs canadiens sont confrontés à une hausse des coûts des intrants, cette occasion a permis d'aborder les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement agricole dans le contexte des perturbations géopolitiques.

Dans un communiqué conjoint, les ministres de l'Agriculture du G7 ont convenu que les données et les renseignements provenant d'organisations internationales, comme ceux du Système d'information sur les marchés agricoles (SIMA), étaient précieux pour évaluer les marchés et essentiels pour trouver des solutions. Le Canada a été l'un des membres fondateurs du SIMA en 2011 et il termine actuellement un mandat de deux ans à titre de président. Les ministres du G7 se sont engagés à poursuivre le dialogue au niveau des fonctionnaires afin de soutenir les producteurs de leurs pays respectifs en période d'incertitude, ainsi qu'à ne pas perdre de vue les secteurs agricoles et les pays les plus vulnérables du monde. La réunion des ministres de l'Agriculture a également été l'occasion d'un dialogue fructueux entre les ministres.

Le premier ministre Carney rencontrera ses homologues du G7 en France la semaine prochaine, du 15 au 17 juin, pour un sommet en personne des dirigeants du G7, où les sujets de la sécurité alimentaire et des chaînes d'approvisionnement agricoles orienteront probablement les discussions.

Citation

« Comme la hausse des prix des engrais et du carburant est source d'une grande incertitude pour les agriculteurs du monde entier, les ministres de l'Agriculture du G7 se sont réunis pour discuter des moyens de les aider à relever ce défi de front. L'approche du Canada est claire : aider les agriculteurs à gérer leur trésorerie, leur fournir des outils pour gérer les risques liés aux revenus et plaider en faveur de marchés ouverts, transparents et prévisibles compte tenu des circonstances extraordinaires.

Il s'agissait de ma première rencontre avec les ministres de l'Agriculture du G7 et d'une excellente occasion de promouvoir le Canada en tant que source fiable et durable de produits agroalimentaires de grande qualité pour ces marchés essentiels. »

- L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Les faits en bref

La présidence est assurée à tour de rôle chaque année par les pays membres du G7. La France assure la présidence du G7 pour 2026. À titre de ministre de l'Agriculture, de l'Agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire en France, Annie Genevard a présidé aujourd'hui la réunion des ministres de l'Agriculture du G7.

Le Canada a assuré la présidence du G7 en 2025 et a accueilli le Sommet des dirigeants à Kananaskis, en Alberta, du 15 au 17 juin.

En 2025, les exportations agricoles et alimentaires du Canada ont atteint un nouveau sommet de plus de 101 milliards de dollars, soit 26 milliards de dollars de plus que la cible établie pour 2025.

Le Système d'information sur les marchés agricoles (SIMA) fournit aux pays du monde entier des données fiables et de grande qualité sur les produits de base et les engrais afin de contribuer à réduire la volatilité des prix, à lutter contre la faim dans le monde et à assurer la transparence et le bon fonctionnement des marchés.

Le Canada est un chef de file au sein du SIMA, ayant présidé l'organisation à deux reprises : son premier mandat a eu lieu en 2018-2019 (mandat d'un an) et son deuxième, en 2024-2026 (mandat de deux ans).

Le Canada est le plus grand producteur et exportateur de potasse au monde, avec une production d'environ 24,8 Mt en 2025 (environ 33 % de la production mondiale) et des exportations évaluées à 9 milliards de dollars canadiens (environ 39 % du commerce mondial).

Le Canada dépend des importations d'engrais phosphatés en provenance des États-Unis et du Maroc, tout en maintenant un commerce intégré et mutuellement avantageux de l'azote avec les États-Unis.

Malgré la hausse des coûts du carburant et des engrais à l'échelle mondiale, la capacité intérieure et les voies d'approvisionnement nord-américaines diversifiées pour les engrais azotés ont permis aux producteurs canadiens de demeurer résilients.

Les producteurs canadiens peuvent utiliser les programmes d'AAC pour faire face à la hausse des coûts des intrants, y compris les engrais azotés. Afin de soutenir la trésorerie des producteurs, le gouvernement du Canada a fixé la limite des avances sans intérêt du Programme de paiements anticipés (PPA) à 250 000 $ pour l'année de programme 2026, pour toutes les avances autres que celles visant le canola. Les participants autres que les producteurs de canola peuvent maintenant économiser en moyenne 4 340 $ en frais d'intérêt sur leurs avances de 2026.

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Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes-ressources : Pour les médias, Jennica Klassen, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]