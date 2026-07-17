Le ministre MacDonald conclut la réunion annuelle des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de l'Agriculture

HALIFAX, NS, July 17, 2026 /CNW/ -- Aujourd'hui, l'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Greg Morrow, ministre de l'Agriculture de la Nouvelle-Écosse, et leurs homologues provinciaux et territoriaux ont conclu leur conférence annuelle à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

Cette conférence annuelle a permis aux ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) de faire progresser les grandes priorités du secteur agricole et agroalimentaire du Canada, notamment en examinant les progrès réalisés dans le cadre du Partenariat canadien pour une agriculture durable (PCA durable) et en poursuivant les discussions ciblées sur l'élaboration du prochain cadre stratégique (2028-2033). Les ministres se sont également penché sur les défis émergents et ont réaffirmé leur engagement en faveur du développement d'un secteur agricole et agroalimentaire compétitif, novateur et résilient.

Les ministres ont publié l'« Énoncé d'Halifax », une vision commune qui établit les principes et les priorités qui guideront l'élaboration du prochain cadre stratégique (PCS). Les ministres ont exprimé un appui ferme à l'Énoncé, soulignant qu'il témoigne d'un engagement clair et commun à stimuler la croissance économique et la compétitivité, à diversifier les marchés et à faire progresser le secteur canadien de l'agriculture et de l'agroalimentaire.

Les ministres ont passé en revue les progrès réalisés pour renforcer les programmes de gestion des risques de l'entreprise (GRE) dans le cadre du PCA durable. Ils ont réaffirmé que les programmes devaient être souples, réactifs et adaptés à l'évolution des besoins des producteurs dans un contexte de risques économiques et de production croissants, tout en demeurant accessibles pour ces derniers. Les ministres ont convenu en principe de prendre les mesures nécessaires pour apporter des modifications au programme Agri-stabilité concernant la main-d'œuvre ayant un lien de dépendance et le travail contractuel, en considérant les répercussions sur les petites fermes. Cette modification permettrait de reconnaître la rémunération versée aux membres de la famille pour le travail effectué dans l'exploitation agricole, reflétant ainsi plus fidèlement la réalité des exploitations familiales et garantissant que les coûts de main-d'œuvre sont adéquatement pris en compte dans le cadre du programme. De plus, le travail à forfait, comme les travaux de fenaison ou le transport des grains, deviendrait une dépense admissible.

Les ministres ont discuté de l'importance de renforcer le système alimentaire du Canada par l'entremise de la Stratégie nationale de sécurité alimentaire (SNSA), qui a été lancée récemment, et d'investissements fédéraux visant à soutenir la capacité de transformation des aliments ainsi que l'innovation. Ces efforts visent à accroître la capacité du Canada à transformer davantage d'aliments cultivés au pays, à soutenir les projets agroalimentaires régionaux, à renforcer les infrastructures locales et à améliorer la résilience et l'autonomie du secteur canadien de la transformation alimentaire.

De plus, les ministres ont passé en revue les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Plan d'action FPT élaboré par le Groupe de travail FPT sur la gestion des pesticides. Tout au long de la conférence, les ministres ont insisté sur l'importance de poursuivre la collaboration pour renforcer et soutenir le secteur.

Le ministre MacDonald s'est dit fier des progrès accomplis lors de la conférence de cette année et a réaffirmé l'engagement du gouvernement du Canada à poursuivre sa collaboration avec les provinces et les territoires. Dans la poursuite des travaux sur le PCS, le ministre MacDonald a souligné que des partenariats fédéraux-provinciaux-territoriaux solides demeureront essentiels pour assurer un secteur qui stimule la croissance économique, renforce la capacité de production nationale et favorise la résilience à long terme.

Citations

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à investir dans l'avenir de l'agriculture et de l'agroalimentaire et à soutenir les producteurs et les transformateurs qui stimulent l'innovation dans l'ensemble du secteur. La conférence de cette semaine a démontré à quel point une solide collaboration fédérale-provinciale-territoriale contribue à approfondir ces investissements, à renforcer les outils de gestion des risques et à créer de nouvelles possibilités de croissance ici même, au Canada. Dans le cadre de la Stratégie nationale de sécurité alimentaire, nous prenons également des mesures concrètes pour soutenir les agriculteurs et les entreprises alimentaires, tout en préservant le système de salubrité alimentaire de classe mondiale du Canada. »

- L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« La Nouvelle-Écosse était fière d'accueillir les ministres de l'Agriculture et les fonctionnaires de tout le Canada pour ces discussions importantes. Le prochain cadre stratégique contribuera à façonner l'avenir de l'agriculture canadienne jusqu'en 2033. L'Énoncé d'Halifax nous fournit une orientation commune alors que nous poursuivons notre collaboration pour mettre au point des outils de gestion des risques d'entreprise adaptés et des programmes stratégiques destinés à soutenir nos producteurs et nos entreprises agroalimentaires. »

- L'honorable Greg Morrow, ministre de l'Agriculture de la Nouvelle-Écosse

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Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes-ressources : Pour les médias, Jennica Klassen, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]