OTTAWA, ON, le 26 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé que le gouvernement du Canada s'engageait à mettre en œuvre la Stratégie nationale pour la santé des sols agricoles, dont l'élaboration sera dirigée par Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) en partenariat avec le Conseil canadien de conservation des sols (CCCS). Ce travail s'appuie sur le leadership important du Sénat, y compris les contributions notables de l'honorable Robert Black, sénateur de l'Ontario, et est soutenu par le projet de loi S-230, Loi concernant l'élaboration d'une stratégie nationale pour la protection, la conservation et l'amélioration de la santé des sols. Celui-ci reconnaît le rôle essentiel que joue la santé des sols dans la productivité, la durabilité et la résilience du secteur agricole canadien.

Le ministre MacDonald a souligné que cette stratégie est élaborée en collaboration avec les partenaires de l'ensemble du secteur, afin que les sols soient reconnus en tant que patrimoine national essentiel à la subsistance des agriculteurs canadiens, à la sécurité alimentaire du pays et aux objectifs environnementaux. Il a été reconnu que les travaux considérables déjà entrepris par le CCCS et les partenaires du secteur ont créé une forte dynamique, dont on tirera parti pour orienter et accélérer l'élaboration de la stratégie.

L'élaboration de la Stratégie nationale pour la santé des sols agricoles sera éclairée par une collaboration active avec les provinces et les territoires, les groupes d'agriculteurs autochtones, les organisations de producteurs, le milieu universitaire et l'industrie. La mobilisation débutera ce printemps pour s'assurer que la stratégie reflète bien les réalités régionales et les priorités à long terme du secteur.

AAC collaborera avec le CCCS pour établir une structure de comités et des groupes de travail consultatifs chargés de guider l'élaboration de la stratégie et de permettre à des experts d'apporter leur contribution dans des domaines clés, notamment la recherche, la vulgarisation, les données et les mesures incitatives.

Citations

« Des sols sains sont le fondement d'un secteur agricole solide et durable. S'appuyant sur les importants travaux déjà en cours, notamment les efforts déployés par le sénateur Black dans ce domaine, le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec des partenaires de partout au pays, notamment le Conseil canadien de conservation des sols, afin d'élaborer la Stratégie nationale pour la santé des sols agricoles et de protéger cette ressource essentielle. »

- L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le lancement d'une stratégie nationale pour la santé des sols agricoles est une étape importante pour le secteur agricole canadien et sa durabilité à long terme. Des sols sains constituent le fondement d'un système agroalimentaire résilient et cette approche collaborative contribuera à protéger et à améliorer cette ressource vitale. Je suis fier de constater que la dynamique créée par l'étude du Sénat et le projet de loi S-230 se reflète dans ce travail et j'attends avec impatience d'en voir les retombées positives pour les producteurs et les générations futures. »

- L'honorable Robert Black, sénateur de l'Ontario

« Le Conseil canadien de conservation des sols apprécie grandement l'engagement du gouvernement du Canada à relever les défis liés à la santé des sols agricoles au Canada. Notre objectif commun dans le cadre de cette collaboration entre l'industrie et le gouvernement est de soutenir les agriculteurs et les éleveurs, qui sont les gardiens de cette précieuse ressource naturelle. »

- Alan Kruzel, directeur-producteur, Conseil canadien de conservation des sols

Les faits en bref

Le Comité sénatorial permanent de l'agriculture et des forêts a publié en juin 2024 un rapport intitulé Terrain critique : Pourquoi le sol est essentiel à la santé économique, environnementale, humaine et sociale du Canada . Ce rapport a donné lieu à la création du projet de loi S-230, Loi concernant l'élaboration d'une stratégie nationale pour la protection, la conservation et l'amélioration de la santé des sols , qui prévoit l'élaboration d'une stratégie nationale pour protéger, conserver et améliorer la santé des sols au Canada.

. Ce rapport a donné lieu à la création du projet de loi S-230, , qui prévoit l'élaboration d'une stratégie nationale pour protéger, conserver et améliorer la santé des sols au Canada. La Stratégie nationale pour la santé des sols agricoles permettra de soutenir les pratiques durables, d'améliorer la collecte de données et de renforcer la résilience à long terme des terres agricoles du Canada.

Le Canada est membre du Partenariat mondial sur les sols, un forum établi par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture afin de faciliter l'échange de connaissances et de technologies pour la gestion durable des ressources en sol et d'y contribuer. Cette collaboration mondiale permettra de soutenir et d'accélérer les efforts déployés.

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Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes-ressources : Pour les médias, Jennica Klassen, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]