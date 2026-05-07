TORONTO, le 7 mai 2026 /CNW/ - L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, annoncera des investissements fédéraux visant à accélérer l'innovation en technologies propres dans l'ensemble du secteur agricole canadien. Il sera accompagné de la députée de University--Rosedale, Danielle Martin, et de la députée de Spadina--Harbourfront, Chi Nguyen.

Date

8 mai 2026

Heure

10 h 10 (HE)

Lieu

MaRS Discovery District (Café)

101 College Street, Suite 100,

Toronto (Ontario) Canada, M5G 1L7

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Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes-ressources: Pour les médias, Jennica Klassen, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]