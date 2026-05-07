Avis aux médias - Le ministre MacDonald annoncera un soutien fédéral visant à accélérer l'innovation en technologies propres dans l'agriculture canadienne English
Nouvelles fournies parAgriculture et Agroalimentaire Canada
07 mai, 2026, 13:59 ET
TORONTO, le 7 mai 2026 /CNW/ - L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, annoncera des investissements fédéraux visant à accélérer l'innovation en technologies propres dans l'ensemble du secteur agricole canadien. Il sera accompagné de la députée de University--Rosedale, Danielle Martin, et de la députée de Spadina--Harbourfront, Chi Nguyen.
Date
8 mai 2026
Heure
10 h 10 (HE)
Lieu
MaRS Discovery District (Café)
101 College Street, Suite 100,
Toronto (Ontario) Canada, M5G 1L7
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Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada
SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada
Personnes-ressources: Pour les médias, Jennica Klassen, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]
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