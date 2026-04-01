CHELSEA, QC, le 1er avril 2026 /CNW/ - Sophie Chatel, Secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national, présentera les dernières mesures prises par le gouvernement du Canada pour mieux soutenir les entreprises locales et protéger les emplois. Ces mesures visent à réduire les impôts afin d'aider les producteurs et les Canadiens et les Canadiennes à payer moins cher, d'autant plus que le Canada s'apprête à vivre une excellente saison de sports et de tourisme.

Un point de presse et une visite des installations suivront.

Date

Le 2 avril 2026

Heure

13 h 30 (HE)

Lieu

Brasserie Chelsea & Co.

6 Ch. Douglas

Chelsea, QC J9B 1K4

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Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes-ressources : Pour les médias : Jennica Klassen, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]