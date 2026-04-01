Avis aux médias - Secrétaire parlementaire Chatel sera dans la région de Chelsea afin de souligner des mesures de soutien aux entreprises locales pour protéger les brasseries, les distilleries et les vineries du Canada English
Nouvelles fournies parAgriculture et Agroalimentaire Canada
01 avr, 2026, 17:12 ET
CHELSEA, QC, le 1er avril 2026 /CNW/ - Sophie Chatel, Secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national, présentera les dernières mesures prises par le gouvernement du Canada pour mieux soutenir les entreprises locales et protéger les emplois. Ces mesures visent à réduire les impôts afin d'aider les producteurs et les Canadiens et les Canadiennes à payer moins cher, d'autant plus que le Canada s'apprête à vivre une excellente saison de sports et de tourisme.
Un point de presse et une visite des installations suivront.
Date
Le 2 avril 2026
Heure
13 h 30 (HE)
Lieu
Brasserie Chelsea & Co.
6 Ch. Douglas
Chelsea, QC J9B 1K4
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Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada
SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada
Personnes-ressources : Pour les médias : Jennica Klassen, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]
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