Déclaration du ministre : Journée canadienne de l'alimentation de 2026

OTTAWA, ON, le 1er août 2026 /CNW/ -- « Aujourd'hui marque le 23e anniversaire de la Journée canadienne de l'alimentation. Cette célébration a été lancée en 2003 par la regrettée Anita Stewart, lauréate du prix en alimentation de l'Université de Guelph et membre de l'Ordre du Canada. La Journée canadienne de l'alimentation est l'occasion de célébrer les personnes qui travaillent sans relâche pour produire les aliments que nous avons le plaisir de déguster.

Ce qui a commencé comme le plus long barbecue au monde, organisé en soutien aux éleveurs de bovins du Canada pendant une période difficile, est devenu une célébration nationale de l'ensemble de notre système alimentaire.

Des agriculteurs dévoués qui prennent soin de la terre aux transformateurs d'aliments innovateurs et aux chefs talentueux qui transforment des ingrédients locaux en repas exceptionnels, nous reconnaissons aujourd'hui le rôle vital que ces personnes, leurs familles et leurs communautés jouent dans notre vie quotidienne.

Je suis fier que notre gouvernement continue d'investir dans le renforcement des systèmes alimentaires locaux afin que tout le monde ait accès à des aliments nutritifs de grande qualité. Cette année, nous avons annoncé la Stratégie nationale de sécurité alimentaire, la toute première du genre au Canada, qui vise à accroître la production et la transformation alimentaires au Canada et à améliorer l'accès de la population canadienne à des aliments abordables et nutritifs. Grâce à cette approche axée sur les produits canadiens, nous transformerons une plus grande partie de ce que nos agriculteurs cultivent ici, ce qui permettra de créer des emplois, de stimuler la croissance économique et de renforcer l'autosuffisance alimentaire du Canada.

Aujourd'hui, comme chaque jour, les agriculteurs, les producteurs, les transformateurs et tous les autres intervenants du secteur agroalimentaire canadien méritent d'être mis à l'honneur. Rendons hommage à leur travail acharné et à leur dévouement en faisant des achats, en cuisinant et en partageant un repas dans l'esprit de la Journée canadienne de l'alimentation! »

- L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

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Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes-ressources : Pour les médias : Jennica Klassen, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]