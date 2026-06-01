OTTAWA, ON, le 1er juin 2026 /CNW/ - L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé la renomination de Benoit Basillais au poste de président-directeur général de la Commission canadienne du lait pour un nouveau mandat de trois ans, à compter du 4 juillet, 2026.

Benoit Basillais cumule plus de deux décennies d'expérience au sein de la Commission canadienne du lait, où il a débuté sa carrière en tant qu'économiste en 2003. Au fil des années, il a assumé diverses responsabilités à des postes de direction et de gestion, notamment celui de directeur des politiques et de l'économie.

Animé par sa passion pour l'agriculture, M. Basillais a obtenu un diplôme équivalent au baccalauréat en agroéconomie en France, puis une maîtrise en économie rurale à l'Université Laval. Sa formation universitaire, son expérience professionnelle et sa connaissance approfondie du système canadien de gestion de l'offre lui permettent d'élaborer et de repérer des approches innovantes pour répondre aux besoins en constante évolution du secteur. Ses contributions ont permis de renforcer la capacité de la Commission canadienne du lait à soutenir la vitalité du secteur laitier canadien.

Citation

« J'ai le plaisir d'annoncer la renomination de Benoit Basillais au poste de président-directeur général de la Commission canadienne du lait. Ses nombreuses contributions auprès de la Commission ont contribué à garantir la stabilité, la coordination et la réactivité de l'industrie laitière du Canada. Sous sa direction continue, nous sommes convaincus que la Commission restera en bonne position pour soutenir le secteur laitier canadien. »

- L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

La Commission canadienne du lait est une société d'État chargée de gérer le système de gestion de l'offre des produits laitiers du Canada, qui contribue à garantir des revenus équitables aux producteurs laitiers et un approvisionnement stable en produits laitiers pour les consommateurs canadiens.

Le conseil d'administration de la Commission canadienne du lait comprend le président, le commissaire et le président-directeur général.

En 2024, le secteur laitier canadien comptait plus de 9 200 exploitations agricoles et employait environ 45 000 personnes.

Le secteur laitier canadien est un pilier essentiel des collectivités rurales et un important moteur de l'économie.

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Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes-ressources : Pour les médias, Jennica Klassen, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]