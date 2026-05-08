EDMONTON, AB, le 8 mai 2026 /CNW/ - Les agroentreprises canadiennes sont à l'avant-garde de la création de nouvelles solutions visant à réduire les émissions et à rendre l'agriculture plus résiliente. Le gouvernement du Canada soutient cet effort en collaborant avec des organismes canadiens sans but lucratif spécialisés dans les technologies agricoles afin d'aider les petites et moyennes entreprises à vocation scientifique à mettre au point des technologies innovantes qui favorisent la croissance économique tout en protégeant l'environnement.

Aujourd'hui, l'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé l'octroi d'une aide financière pouvant atteindre 6 250 000 dollars au Réseau canadien d'automatisation et d'intelligence agroalimentaire (RCAIA) dans le cadre du volet Recherche et innovation - Accélérateur du Programme des technologies propres en agriculture (Accélérateur des TPA). Cet investissement s'inscrit dans le cadre de l'enveloppe totale de 30 millions de dollars allouée par l'Accélérateur des TPA. Le RCAIA est l'un des six organismes sans but lucratif qui financeront des projets visant à faire progresser le développement de technologies propres destinées à être adoptées dans le secteur agricole partout au Canada. Plus tôt aujourd'hui, Danielle Martin, députée de University-Rosedale, a annoncé un investissement total dans l'Accélérateur des TPA pouvant atteindre 30 millions de dollars, au nom de l'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

Grâce au soutien de l'Accélérateur des TPA, le RCAIA redistribuera des fonds à des entreprises canadiennes au titre de son Programme de validation et d'intégration des technologies propres en agriculture. Ainsi, le réseau de fermes intelligentes du RCAIA sera agrandi et l'accent sera mis sur les technologies déjà bien avancées, afin de les faire passer aux dernières étapes avant leur mise en œuvre à grande échelle. Cela permettra également d'améliorer la manière dont ces technologies sont testées dans les exploitations agricoles, ce qui incitera davantage les agriculteurs à leur faire confiance et à les adopter. De plus, le RCAIA aidera ces entreprises à croître en leur offrant un accompagnement, un mentorat et l'accès à un réseau solide.

Cet investissement au titre de l'Accélérateur des TPA permettra aux entreprises agroalimentaires et aux producteurs canadiens d'avoir accès à un plus large éventail de technologies de pointe, ce qui contribuera à rendre le secteur plus compétitif et plus respectueux du climat.

Citations

« En établissant des partenariats fructueux et en investissant dans le Programme de validation et d'intégration des technologies propres en agriculture du RCAIA, nous continuons de donner aux innovateurs partout au pays les moyens de mettre au point et d'adapter des technologies propres qui permettront à nos exploitations agricoles de demeurer compétitives et à notre environnement de rester sain pour les générations à venir. »

- L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Les producteurs et innovateurs du secteur agroalimentaire de l'Alberta comptent parmi les meilleurs au monde, et leur travail aide le Canada à être compétitif et à conquérir la scène internationale. Notre gouvernement prend appui sur cette base solide en investissant jusqu'à 6,25 millions de dollars dans le Réseau canadien d'automatisation et d'intelligence agroalimentaire, basé à Edmonton, pour aider les technologies conçues ici à passer de la phase expérimentale à l'utilisation concrète dans les exploitations. Ces technologies offriront aux producteurs de l'Ouest canadien de nouveaux outils fiables pour rester compétitifs en réduisant leurs coûts en carburant et en améliorant leur efficacité, et ce, en restant fidèles à la saine gérance de l'environnement qu'ils prônent depuis longtemps. »

- L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Grâce à l'Accélérateur des TPA, notre gouvernement aide les entreprises canadiennes à mettre en œuvre à grande échelle des technologies propres en agriculture de pointe dans les exploitations agricoles. En étendant le réseau de fermes intelligentes du RCAIA et en investissant dans la mise à l'essai en conditions réelles par le biais du Programme de validation et d'intégration des technologies propres en agriculture, nous aidons les agriculteurs à adopter des solutions innovantes à long terme. »

- Matt Jeneroux, député d'Edmonton Riverbend

« Le RCAIA soutient le développement de technologies qui répondent aux principaux défis du secteur agroalimentaire. Au cours de ses six premières années, le RCAIA a investi environ 38 millions de dollars du financement octroyé par ISDE dans 50 projets. Ces initiatives font appel à un groupe diversifié de bénéficiaires talentueux, dont la plupart s'appuient sur l'IA pour obtenir des résultats. Le principal manque que nous avons constaté est un accent insuffisant mis sur la durabilité environnementale. Grâce au généreux soutien d'AAC, nous sommes maintenant bien placés pour appuyer activement les technologies novatrices qui génèrent non seulement une productivité et une rentabilité accrues, mais aussi des avantages environnementaux significatifs ».

- Darrell Petras, P.Ag., PDG, Réseau canadien d'automatisation et d'intelligence agroalimentaire

Faits en bref

Le Programme des technologies propres en agriculture (TPA) fournit des fonds aux agriculteurs et aux agroentreprises pour les aider à mettre au point et à adopter les plus récentes technologies propres en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'accroître leur compétitivité à long terme.

Le programme des TPA appuie l'engagement du gouvernement du Canada à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 45 à 50 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2035.

L'Accélérateur des TPA fournit des fonds à des organismes sans but lucratif admissibles (bénéficiaires initiaux) qui redistribueront ces fonds à d'autres organismes (bénéficiaires finaux) afin de soutenir leurs objectifs en matière de recherche et d'innovation.

Les projets et le financement définitif sont assujettis à la négociation d'une entente de contribution.

Établi à Edmonton, en Alberta, le RCAIA met en relation des intervenants du domaine des technologies agricoles au moyen d'événements et d'une communauté en ligne, finance la mise au point de technologies agricoles grâce à des concours et favorise le développement du marché des technologies agricoles fondées sur les données.

Liens supplémentaires

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes-ressources : Pour les médias, Jennica Klassen, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]