TORONTO, le 8 mai 2026 /CNW/ - Les agroentreprises canadiennes sont à l'avant-garde de la création de nouvelles solutions visant à réduire les émissions et à rendre l'agriculture plus résiliente. Le gouvernement du Canada soutient cet effort en collaborant avec des organismes canadiens sans but lucratif spécialisés dans les technologies agricoles afin d'aider les petites et moyennes entreprises à vocation scientifique à mettre au point des technologies innovantes qui favorisent la croissance économique tout en protégeant l'environnement.

Aujourd'hui, Danielle Martin, députée de University-Rosedale, au nom de l'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé jusqu'à 30 millions de dollars sur deux ans dans le cadre du volet Recherche et innovation du Programme des technologies propres en agriculture - Accélérateur (Accélérateur des TPA). Cet investissement soutiendra des entreprises en démarrage et des organisations agroalimentaires canadiennes à mettre au point des technologies propres de pointe et à en démontrer l'efficacité afin d'accroître la durabilité dans le secteur agricole.

Les six organismes sans but lucratif suivants lanceront leurs propres périodes de réception des demandes et redistribueront des fonds à des projets admissibles qui contribueront au développement de technologies propres destinées à être adoptées dans le secteur agricole partout au Canada :

Bioenterprise Canada Corporation

Réseau canadien d'automatisation et d'intelligence agroalimentaire (RCAIA)

Réseau canadien d'innovation en alimentation (RCIA)

District de la découverte MaRS

Ontario Genomics

Zone Agtech

Ces six investissements dans le cadre de l'Accélérateur des TPA permettront aux entreprises agroalimentaires et aux producteurs canadiens d'avoir accès à un plus large éventail de technologies de pointe, ce qui contribuera à rendre le secteur plus compétitif et plus respectueux du climat.

Citation

« En établissant des partenariats fructueux et en investissant dans ces six projets de l'Accélérateur des TPA, nous continuons de donner aux innovateurs partout au pays les moyens de mettre au point et d'adapter des technologies propres qui permettront à nos exploitations agricoles de demeurer compétitives et à notre environnement de rester sain pour les générations à venir. »

- L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Les faits en bref

Le Programme des technologies propres en agriculture (TPA) fournit des fonds aux agriculteurs et aux agroentreprises pour les aider à mettre au point et à adopter les plus récentes technologies propres en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'accroître leur compétitivité à long terme.

Le Programme des TPA appuie l'engagement du gouvernement du Canada à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 45 à 50 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2035.

L'Accélérateur des TPA fournit des fonds à des organismes sans but lucratif admissibles (bénéficiaires initiaux) qui redistribueront ces fonds à d'autres organismes (bénéficiaires finaux) afin de soutenir leurs objectifs en matière de recherche et d'innovation. Vous trouverez des exemples de types de projets potentiels sur la page de l'Accélérateur des TPA.

Les projets et le financement final sont soumis à la négociation d'une entente de contribution.

Basée à Guelph, en Ontario, Bioenterprise rassemble des innovateurs, des partenaires et des investisseurs afin de stimuler l'avancement du secteur agroalimentaire canadien en comblant le fossé entre la recherche et la commercialisation, en favorisant l'innovation et en donnant des moyens d'agir aux entrepreneurs.

Établi à Edmonton, en Alberta, le RCAIA met en relation des intervenants du domaine des technologies agricoles au moyen d'événements et d'une communauté en ligne, finance la mise au point de technologies agricoles grâce à des concours et favorise le développement du marché des technologies agricoles fondées sur les données.

Situé à Guelph, en Ontario, le RCIA a pour but de promouvoir et de développer une culture de l'innovation alimentaire axée sur la collaboration qui génère des occasions de transformation dans le secteur des aliments et des boissons au Canada.

Basé à Toronto, en Ontario, le District de la découverte MaRS conçoit et met en œuvre des programmes, des produits et des services pertinents et adaptés, qui mettent l'accent sur le mentorat, le réseautage, la gestion des talents, la croissance des revenus et l'accès au capital.

Établi à Toronto, en Ontario, l'Ontario Genomics a pour objectif de promouvoir la santé des personnes, une économie saine et une planète en bonne santé grâce à des innovations collaboratives en génomique.

Basée à L'Assomption, au Québec, Zone Agtech offre aux jeunes entreprises, aux entrepreneurs et aux entreprises un environnement propice à la création, au développement et à la commercialisation de technologies qui serviront à relever les défis liés à l'agriculture et à l'agroalimentaire.

Liens connexes

Suivez-nous sur Facebook, X, YouTube, Instagram et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes-ressources : Pour les médias: Jennica Klassen, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias: Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]