TORONTO, le 8 mai 2026 /CNW/ - Les agroentreprises canadiennes sont à l'avant-garde de la création de nouvelles solutions visant à réduire les émissions et à rendre l'agriculture plus résiliente. Le gouvernement du Canada soutient cet effort en collaborant avec des organismes canadiens sans but lucratif spécialisés dans les technologies agricoles afin d'aider les petites et moyennes entreprises à vocation scientifique à mettre au point des technologies innovantes qui favorisent la croissance économique tout en protégeant l'environnement.

Aujourd'hui, Chi Nguyen, députée de Spadina-Harbourfront, a annoncé l'octroi d'une aide financière pouvant atteindre 7 000 000 dollars à Ontario Genomics dans le cadre du volet Recherche et innovation - Accélérateur du Programme des technologies propres en agriculture (Accélérateur des TPA). Ontario Genomics est l'un des six organismes sans but lucratif qui financeront des projets visant à faire progresser le développement de technologies propres destinées à être adoptées dans le secteur agricole partout au Canada. Plus tôt aujourd'hui, Danielle Martin, députée de University-Rosedale, a annoncé un investissement total dans l'Accélérateur des TPA pouvant atteindre 30 millions de dollars, au nom de l'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

Dans le cadre de ce projet de l'Accélérateur des TPA, Ontario Genomics continuera d'octroyer des fonds à des entreprises canadiennes afin de soutenir le développement et la démonstration de technologies propres, depuis la phase de démarrage jusqu'à la phase d'expansion. Ontario Genomics, en partenariat avec Genome Prairie et Genome Alberta, mettra en œuvre le projet d'accélérateur HARVEST. L'objectif est de soutenir les innovations issues des sciences de la vie dans le secteur agroalimentaire canadien qui contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à améliorer la durabilité environnementale. De plus, HARVEST offrira des conseils et un soutien à ces entreprises pour les aider à améliorer et à développer leurs technologies.

Cet investissement dans l'Accélérateur des TPA permettra aux entreprises agroalimentaires et aux producteurs canadiens d'avoir accès à un plus large éventail de technologies de pointe, ce qui contribuera à rendre le secteur plus compétitif et plus respectueux du climat.

Citations

« En entretenant des collaborations étroites et en soutenant l'Accélérateur HARVEST d'Ontario Genomics, nous aidons les innovateurs de partout au pays à créer et à adapter des technologies propres qui permettront à nos exploitations agricoles de demeurer compétitives et à notre environnement de rester sain pour les générations à venir. »

- L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Nous sommes fiers de soutenir Ontario Genomics, qui aide à offrir, par le biais de HARVEST, des technologiques propres aux agriculteurs, aux producteurs d'aliments et aux innovateurs du domaine des technologies agricoles partout au pays. En accompagnant les entreprises, de leur phase de démarrage à leur expansion, grâce au programme de l'Accélérateur des TPA, nous accélérons l'élaboration de technologies propres qui permettront de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de renforcer la durabilité dans l'ensemble de notre secteur agroalimentaire. »

- Chi Nguyen, députée de Spadina-Harbourfront

« HARVEST est un formidable accélérateur de technologies agricoles qui rassemblera des agriculteurs, des entreprises en démarrage, des transformateurs alimentaires et d'autres fabricants afin de résoudre les problèmes du secteur. Le Canada est réputé pour ses ressources naturelles abondantes, et le secteur agroalimentaire de l'Ontario génère 52 milliards de dollars par an. Dans le monde d'aujourd'hui, nous devons protéger nos secteurs clés et les moderniser afin de préserver la sécurité alimentaire et la résilience de la chaîne d'approvisionnement du Canada. HARVEST est un excellent point de départ. »

- John Rafferty, président et chef de la direction, Ontario Genomics

Faits en bref

Le Programme des technologies propres en agriculture (TPA) fournit des fonds aux agriculteurs et aux agroentreprises pour les aider à mettre au point et à adopter les plus récentes technologies propres en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'accroître leur compétitivité à long terme.

Le programme des TPA appuie l'engagement du gouvernement du Canada à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 45 à 50 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2035.

L'Accélérateur des TPA fournit des fonds à des organismes sans but lucratif admissibles (bénéficiaires initiaux) qui redistribueront ces fonds à d'autres organismes (bénéficiaires finaux) afin de soutenir leurs objectifs en matière de recherche et d'innovation.

Les projets et le financement définitif sont assujettis à la négociation d'une entente de contribution.

Fondé en 2000 et établi à Toronto, Ontario Genomics a pour objectif de promouvoir la santé des personnes, une économie saine et une planète en bonne santé grâce à des innovations collaboratives en génomique.

Liens supplémentaires

Suivez-nous sur Facebook, X, YouTube, Instagram et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes-ressources : Pour les médias : Jennica Klassen, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]