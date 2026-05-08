TORONTO, le 8 mai 2026 /CNW/ - Les agroentreprises canadiennes sont à l'avant-garde de la création de nouvelles solutions visant à réduire les émissions et à rendre l'agriculture plus résiliente. Le gouvernement du Canada soutient cet effort en collaborant avec des organismes canadiens sans but lucratif spécialisés dans les technologies agricoles afin d'aider les petites et moyennes entreprises à vocation scientifique à mettre au point des technologies innovantes qui favorisent la croissance économique tout en protégeant l'environnement.

Aujourd'hui, Danielle Martin, députée de University-Rosedale, a annoncé l'octroi d'une aide financière pouvant atteindre 3 250 000 dollars à MaRS Discovery District dans le cadre du volet Recherche et innovation - Accélérateur du Programme des technologies propres en agriculture (Accélérateur des TPA). MaRS Discovery District est l'un des six organismes sans but lucratif qui financeront des projets visant à faire progresser le développement de technologies propres destinées à être adoptées dans le secteur agricole partout au Canada. Plus tôt aujourd'hui, la députée Martin a annoncé un investissement total dans l'Accélérateur des TPA pouvant atteindre 30 millions de dollars, au nom de l'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

Grâce à ce projet de l'Accélérateur des TPA, MaRS Discovery District redistribuera des fonds à des entreprises canadiennes qui développent des technologies propres pour le secteur agricole et l'industrie alimentaire, afin de les aider à mettre à l'essai et à démontrer le fonctionnement de leurs idées. De plus, MaRS offrira des conseils et un soutien à ces entreprises pour les aider à améliorer et à développer leurs technologies. Ce projet vise à rendre l'agriculture et la production alimentaire plus respectueuses de l'environnement tout en facilitant les échanges entre les entreprises, les investisseurs et les clients. Financement agricole Canada et d'autres partenaires apportent également leur soutien à ce projet.

Cet investissement au titre de l'Accélérateur des TPA permettra aux entreprises agroalimentaires et aux producteurs canadiens d'avoir accès à un plus large éventail de technologies de pointe, ce qui contribuera à rendre le secteur plus compétitif et plus respectueux du climat.

Citations

« En établissant des partenariats fructueux et en investissant dans le projet de l'Accélérateur des TPA mené par MaRS Discovery District, nous continuons de donner aux innovateurs partout au pays les moyens de mettre au point et d'adapter des technologies propres qui permettront à nos exploitations agricoles de demeurer compétitives et à notre environnement de rester sain pour les générations à venir. »

- L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Nous sommes fiers de soutenir MaRS Discovery District, qui aide à offrir des technologiques propres aux agriculteurs, aux producteurs d'aliments et aux innovateurs du domaine des technologies agricoles partout au pays. En encourageant la collaboration entre les créateurs de technologies et les entreprises qui utilisent ces technologies, notre objectif, dans le cadre de ce projet, est de montrer comment le travail d'équipe peut conduire à un changement positif et à une croissance dans l'industrie des technologies agricoles. »

- Danielle Martin, députée de University-Rosedale

« Cet investissement intervient à un moment crucial pour le secteur agricole et agroalimentaire canadien. Dans le cadre de sa mission axée sur l'alimentation et les technologies agricoles, soutenue par Financement agricole Canada, MaRS mobilise des capitaux et coordonne les premiers utilisateurs. Cet investissement aidera d'autres entreprises à accélérer la commercialisation et l'adoption d'innovations canadiennes qui permettent de relever les défis les plus urgents de la chaîne d'approvisionnement du secteur. Ensemble, nous développons un système alimentaire plus compétitif et plus durable. »

- Grace Lee Reynolds, PDG, MaRS Discovery District

Faits en bref

Le Programme des technologies propres en agriculture (TPA) fournit des fonds aux agriculteurs et aux agroentreprises pour les aider à mettre au point et à adopter les plus récentes technologies propres en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'accroître leur compétitivité à long terme.

Le programme des TPA appuie l'engagement du gouvernement du Canada à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 45 à 50 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2035.

L'Accélérateur des TPA fournit des fonds à des organismes sans but lucratif admissibles (bénéficiaires initiaux) qui redistribueront ces fonds à d'autres organismes (bénéficiaires finaux) afin de soutenir leurs objectifs en matière de recherche et d'innovation.

Les projets et le financement définitif sont assujettis à la négociation d'une entente de contribution.

Fondé en 2000 et basé à Toronto, l'organisme MaRS Discovery District conçoit et met en œuvre des programmes, des produits et des services pertinents et adaptés, qui mettent l'accent sur le mentorat, le réseautage, la gestion des talents, la croissance des revenus et l'accès au capital.

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Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes-ressources : Pour les médias, Jennica Klassen, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]