OTTAWA, ON, le 7 avril 2022 /CNW/ - Cent cinq années se sont écoulées depuis la victoire mémorable du Canada à la crête de Vimy. Même si les personnes ayant vécu cette bataille historique ne sont plus parmi nous, nous continuons à reconnaître les réalisations et les sacrifices de ceux qui ont servi le Canada en temps de guerre, de conflit militaire et de paix.

Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, se rendra en France pour souligner le 105e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy et visiter le Centre Juno Beach.

Pendant son séjour à l'étranger, il visitera également certains de nos sites commémoratifs les plus sacrés en Belgique pour rendre hommage aux Canadiens qui ont servi pendant les Première et Seconde Guerres mondiales.

Le dernier arrêt du ministre MacAulay sera aux Pays-Bas, où il soutiendra fièrement l'Équipe Canada aux Jeux Invictus à La Haye. Les concurrents de cette année ont attendu plus de deux ans pour participer aux Jeux.

« C'est un honneur pour moi de pouvoir rendre hommage aux centaines de milliers de Canadiens qui ont porté l'uniforme - que ce soit ceux qui ont servi sur les pentes de la crête de Vimy, il y a 105 ans, nos jeunes vétérans qui compétitionnent aux Jeux Invictus et tous ceux qui ont servi lors des nombreuses missions que nous avons menées depuis. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

La bataille de la crête de Vimy a débuté le 9 avril 1917. Environ 100 000 Canadiens y ont combattu, plus de 10 600 en ressortant blessés, et près de 3 600 y laissant leur vie. Le Mémorial national du Canada à Vimy rend hommage à tous les Canadiens qui ont servi pendant la Première Guerre mondiale.

Le Centre Juno Beach est un musée de la Seconde Guerre mondiale en Normandie, en France, qui rend hommage aux Canadiens qui ont perdu la vie pendant la Seconde Guerre mondiale. Le mandat du Centre consiste à préserver l'héritage de tous les Canadiens qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale pour les générations futures. Le Centre reçoit des fonds de fonctionnement d'Anciens Combattants Canada depuis 2007.

, qui rend hommage aux Canadiens qui ont perdu la vie pendant la Seconde Guerre mondiale. Le mandat du Centre consiste à préserver l'héritage de tous les Canadiens qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale pour les générations futures. Le Centre reçoit des fonds de fonctionnement d'Anciens Combattants Canada depuis 2007. Les Jeux Invictus ont été créés par Harry, Duc de Sussex , en 2014 pour donner aux militaires blessés et malades et aux vétérans de différents pays une chance de se réunir et de participer à différentes activités sportives pour s'inspirer et se soutenir les uns les autres.

