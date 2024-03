OTTAWA, ON, le 11 mars 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a félicité Doug Chorney à l'approche de son départ à la retraite, prévu pour le 30 avril 2024, de son poste de commissaire en chef de la Commission canadienne des grains (CCG). Il a également remercié M. Chorney d'avoir servi la population canadienne avec dévouement. M. Chorney a été nommé commissaire en chef adjoint de la CCG en février 2017, puis est devenu commissaire en chef en décembre 2020.

Le passage de M. Chorney à la CCG a marqué l'aboutissement d'une longue et brillante carrière dans le secteur agricole. Dans son parcours, il a occupé diverses fonctions au sein d'organisations agricoles telles que les Keystone Agricultural Producers, la Société des services agricoles du Manitoba, la Fédération canadienne de l'agriculture et le Conseil canadien pour les ressources humaines en agriculture.

La CCG réglemente la manutention des grains au Canada, établissant et maintenant des normes de qualité fondées sur la science pour le grain canadien. Ses travaux de recherche, ses programmes et ses services contribuent à préserver la réputation du Canada en tant que source constante et fiable de grain de qualité supérieure. Le processus de nomination pour le poste de commissaire en chef de la CCG est en cours et une personne sera nommée en temps voulu.

Citation

« Au nom du gouvernement du Canada, je tiens à remercier sincèrement Doug Chorney pour la détermination dont il a fait preuve dans l'exercice de ses diverses fonctions à la Commission canadienne des grains, notamment en tant que commissaire en chef, et pour le dévouement dont il a fait preuve à l'égard du secteur agricole canadien. Je lui souhaite le meilleur pour la suite. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Les faits en bref

La Commission canadienne des grains : exécute des programmes d'assurance de la qualité et de la quantité pour les exportations de grain canadien; mène des recherches scientifiques pour comprendre tous les aspects de la qualité et de la salubrité des grains; établit et maintient le système canadien de classement des grains, fondé sur la science; veille à ce que les agriculteurs soient dûment rémunérés pour leur grain.

En 2016, le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus ouvert, transparent et fondé sur le mérite pour la sélection des personnes nommées par le gouverneur en conseil. Ces personnes jouent un rôle fondamental dans la démocratie canadienne en travaillant au sein de commissions, de conseils, de sociétés d'État, d'organismes et de tribunaux partout au pays.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Personnes‑ressources : Pour les médias : Francis Chechile, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 1-613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]