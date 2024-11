REGINA, SK, le 26 nov. 2024 /CNW/ - Cette semaine, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, s'est joint aux agriculteurs, aux exportateurs et aux intervenants de l'industrie pour prendre part à la Canadian Western Agribition (CWA) à Regina, en Saskatchewan.

Le ministre MacAulay a commencé sa visite en faisant une allocution lors de la cérémonie d'ouverture de la CWA, appelée « Burning of the Brand », lors de laquelle il a mis l'accent sur l'importance d'Agribition et d'aider les jeunes à développer leur passion pour l'agriculture.

Le ministre MacAulay a également prononcé une allocution au Sommet sur l'agriculture autochtone, où il a souligné les investissements dans des initiatives dirigées par les Autochtones, notamment le laboratoire vivant « Un pont entre la terre, l'eau et le ciel », et son engagement à assurer la participation pleine et égale des Premières Nations, des Inuit et des Métis dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation.

Pendant la Grain Expo, il a souligné le rôle essentiel de l'industrie céréalière canadienne et l'importance de rester à la fine pointe de l'innovation. Il a également noté l'annonce de l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, concernant un investissement fédéral de plus de 11,8 millions de dollars pour dix projets visant à soutenir de nouvelles technologies dans diverses entreprises agroalimentaires en Saskatchewan, allant de la machinerie agricole à la transformation des aliments, en passant par l'agriculture autochtone.

Le ministre MacAulay a également participé à une table ronde avec des représentants du secteur canadien du bétail, au cours de laquelle il a mis l'accent sur un nouvel investissement fédéral pouvant atteindre 5 440 882 $ pour cinq projets financés dans le cadre de trois programmes, visant à améliorer l'accès au marché, à aider les producteurs à adopter des pratiques plus durables et à promouvoir la solide réputation du Canada en tant que chef de file de la production de viande bovine de qualité supérieure.

La CWA rassemble la communauté agricole pour célébrer l'innovation et le travail acharné de nos agriculteurs. Les investissements annoncés par les ministres MacAulay et Vandal témoignent de l'engagement du gouvernement du Canada à soutenir le secteur du bœuf canadien et à assurer un avenir solide et résilient pour l'agriculture au Canada.

Citations

« L'agriculture est au cœur de nombreuses communautés à l'échelle de notre pays. La Canadian Western Agribition est un excellent exemple de ce qui rend l'agriculture canadienne si spéciale. Elle rassemble des éleveurs de bovins de qualité supérieure et présente le meilleur de ce que nous avons à offrir. C'est le travail acharné de nos agriculteurs et l'innovation de notre industrie qui nous permettent de continuer d'avancer, et il est toujours inspirant de voir la passion et le dévouement qui sont la force motrice de ce secteur. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« L'industrie canadienne des bovins de boucherie est de calibre mondial et nous continuons de travailler pour enrichir et faire connaître notre histoire. Nous sommes reconnaissants d'avoir un partenaire gouvernemental pour faire ce travail, que ce soit à la ferme grâce au programme Verified Beef Production Plus, dans notre chaîne de valeur par l'entremise de la Table ronde canadienne sur le bœuf durable, dans les salles de classe au moyen de l'outil Guardians of the Grasslands, ou dans la recherche pour améliorer la protection des producteurs. Il se passe beaucoup de choses dans l'industrie et nous pouvons en être fiers. Nous remercions le ministre MacAulay et son gouvernement d'appuyer l'ACB et ses divisions, qui travaillent sans relâche pour les producteurs de bovins. »

- Nathan Phinney, président de l'Association canadienne des bovins

« La sélection génétique est un élément clé de la production durable de bœuf et la génétique de première qualité du Canada est bien connue et recherchée dans le monde entier. Le financement reçu dans le cadre du programme Agri-marketing renforcera notre capacité de travailler avec nos membres et en leur nom pour promouvoir la génétique des bovins canadiens sur les principaux marchés étrangers et élargir les débouchés pour les éleveurs de bovins de boucherie canadiens. »

- Shawn Wilson, président du Conseil canadien des races de bovins de boucherie

Faits en bref

L'Association canadienne des bovins recevra plus de 4 569 682 $ pour quatre projets dans le cadre du programme Agri-assurance (volet Associations nationales de l'industrie) et du programme Agri-compétitivité pour : améliorer son programme Verified Beef Production Plus (VBP+); mettre à jour deux systèmes d'assurance clés de la Table ronde canadienne sur le bœuf durable, soit l'Évaluation nationale de la durabilité du bœuf et le Cadre du bœuf durable certifié; améliorer l'interface utilisateur de l'indice de production d'herbe, un système numérique d'assurance des fourrages et un outil de gestion des risques; étendre le jeu Guardians of the Grasslands dans les salles de classe de huit nouvelles provinces et créer une version du jeu pour les salons professionnels.

Le Conseil canadien des races de bovins de boucherie recevra jusqu'à 871 200 $ sur trois ans dans le cadre du programme Agri-marketing pour faire croître l'industrie canadienne de la génétique bovine en améliorant sa présence sur les marchés établis et émergents et en faisant la promotion de la qualité et de la durabilité du matériel génétique des bovins de boucherie canadiens.

Le Partenariat canadien pour une agriculture durable est un accord quinquennal (du 1er avril 2023 au 31 mars 2028) de 3,5 milliards de dollars entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux visant à accroître la compétitivité, l'innovation et la résilience du secteur canadien de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des produits agro-industriels.

Document d'information

Durabilité et croissance du secteur canadien du bœuf

Le gouvernement du Canada investit plus de 5,4 millions de dollars dans cinq projets visant à stimuler la croissance du secteur canadien du bœuf. Grâce au financement des programmes Agri-assurance (volet Associations nationales de l'industrie), Agri-compétitivité et Agri-marketing du Partenariat canadien pour une agriculture durable, ces projets amélioreront l'accès aux marchés, favoriseront les pratiques durables et renforceront la réputation du Canada en tant que chef de file de la production de bœuf de grande qualité.

Le volet Associations nationales de l'industrie du programme Agri-assurance finance des projets de portée nationale qui aident l'industrie à élaborer, à vérifier et à intégrer des systèmes d'assurance afin de répondre aux exigences du marché et de la réglementation, et qui permettent à l'industrie de formuler des allégations crédibles, significatives et vérifiables concernant la santé, de même que la salubrité et la qualité des produits agricoles canadiens.

Le programme Agri-compétitivité appuie les activités menées par le secteur pour cerner les pratiques exemplaires de l'industrie, renforcer la capacité du secteur, améliorer la gestion des entreprises agricoles, accroître la confiance du public par la sensibilisation des consommateurs canadiens, et promouvoir et améliorer la sécurité à la ferme.

Le programme Agri-marketing aide les industries nationales de l'agriculture à accroître et à diversifier les exportations vers les marchés internationaux et à saisir les débouchés sur le marché intérieur grâce à des activités promotionnelles menées par l'industrie pour démarquer les produits et les producteurs canadiens et tirer parti de la réputation du Canada en matière de qualité et de salubrité des aliments.

Association canadienne des bovins (ACB)

L'ACB recevra jusqu'à 4 569 682 $ pour quatre projets dans le cadre du programme Agri-assurance (volet Associations nationales de l'industrie) et du programme Agri-compétitivité pour faire progresser le secteur canadien du bœuf.

Constituée en société en 1932, l'ACB est une association nationale sans but lucratif qui représente les intérêts de 60 000 exploitations bovines, ranchs et parcs d'engraissement canadiens. L'ACB exerce un rôle de leadership au sein de l'industrie canadienne de l'élevage bovin et s'efforce de régler les problèmes qui préoccupent les producteurs de bœuf du Canada.

Projet 1 : Amélioration du programme VBP+ pour favoriser la durabilité et la croissance du marché du bœuf canadien

L'ACB recevra jusqu'à 1 003 200 $ sur cinq ans dans le cadre du programme Agri-assurance pour améliorer son programme Verified Beef Production Plus (VBP+). Le projet vise à combler les lacunes dans les normes de certification actuelles, à améliorer la formation et le contenu éducatif pour les producteurs et à élaborer un plan pour élargir les programmes certifiés qui respectent les lignes directrices acceptées à l'échelle internationale.

VBP+ est un programme d'assurance de la qualité utilisé par les producteurs de bœuf partout au Canada depuis 2016. Les producteurs de bœuf canadiens certifiés VBP+ respectent des normes strictes en matière de salubrité des aliments, de soins des animaux, de biosécurité et de gérance de l'environnement. En améliorant le programme VBP+, l'ACB vise à soutenir les producteurs de bœuf canadiens, à promouvoir des pratiques agricoles durables et à accroître l'accès au marché pour le bœuf canadien.

Projet 2 : Assurance solide et crédible pour la chaîne de valeur du bœuf canadien et les autres chaînes de valeur

L'ACB recevra jusqu'à 2 893 275 $ sur cinq ans dans le cadre du programme Agri-assurance pour mettre à jour deux systèmes d'assurance de la Table ronde canadienne sur le bœuf durable (TRCBD), soit l'Évaluation nationale de la durabilité du bœuf et le Cadre du bœuf durable certifié. Ce projet vise à relever de nouveaux défis en matière de durabilité, à améliorer la déclaration des données et à renforcer la confiance du public dans le secteur du bœuf, tout en réduisant les chevauchements et le fardeau de déclaration pour les producteurs.

Le projet permettra d'améliorer la communication sur la durabilité du bœuf canadien afin d'accroître la confiance des consommateurs et d'aider les producteurs à adopter des pratiques exemplaires qui augmenteront la résilience et la compétitivité de l'industrie.

Projet 3 : Interface utilisateur de l'indice de production d'herbe

L'ACB recevra jusqu'à 515 625 $ sur deux ans dans le cadre du programme Agri-assurance pour améliorer l'interface utilisateur de l'indice de production d'herbe, un système numérique d'assurance des fourrages et un outil de gestion des risques pour les producteurs canadiens de fourrages et de bétail. Ce projet s'appuie sur la collaboration antérieure de la Saskatchewan Stock Growers Association avec Global Ag Risk Solutions en vue de créer une solution d'assurance pour les fourrages par satellite.

Le projet vise à accroître les connaissances des producteurs et leur souscription à l'assurance des fourrages en améliorant la fonctionnalité et la sécurité de l'outil. Au bout du compte, cela aidera les producteurs à mieux gérer leurs risques, améliorera la prise de décisions et renforcera la résilience du secteur canadien des fourrages et du bétail.

Projet 4 : Jeu Guardians of the Grasslands

L'ACB recevra jusqu'à 157 582 $ sur trois ans dans le cadre du programme Agri-compétitivité pour mettre au point Guardians of the Grasslands, un jeu éducatif visant à sensibiliser davantage le public à l'importance des prairies et des pratiques durables de production de bœuf. Le projet élargira le jeu existant en créant huit versions provinciales fondées sur les programmes d'études pour diverses classes et matières. De plus, une version sera créée pour les salons professionnels afin de mobiliser un public plus vaste.

Ce projet vise à encourager les consommateurs, en particulier les jeunes, à s'informer sur les écosystèmes des prairies, la biodiversité et les effets positifs de la production durable de bœuf. En favorisant une meilleure compréhension de ces sujets, l'ACB souligne le rôle des producteurs de bœuf dans la conservation de l'environnement et renforce la confiance du public dans l'industrie.

Conseil canadien des races de bovins de boucherie (CCRBB)

Fondé en 1994, le CCRBB défend les associations de race, les exportateurs et les expositions d'animaux d'élevage au Canada et dans le monde. Il appuie l'industrie des bovins de race grâce à la commercialisation internationale et à l'amélioration des races, en aidant les clients nationaux et internationaux à obtenir le matériel génétique bovin dont ils ont besoin pour leurs marchés. En 2020, le CCRBB est devenu une division constituée en société de l'ACB.

Le CCRBB recevra jusqu'à 871 200 $ sur trois ans dans le cadre du programme Agri-marketing pour promouvoir la croissance durable des exportations de matériel génétique de bovins de boucherie canadiens vers les principaux marchés internationaux. Le projet vise à accroître et à diversifier les exportations de matériel génétique de bovins de boucherie en mettant en valeur le matériel génétique canadien lors des grandes expositions mondiales de bovins, en établissant des liens avec des acheteurs potentiels et en effectuant des évaluations du marché. Les activités comprendront également la conception et la mise en œuvre d'une stratégie de marketing visant à accroître la visibilité et l'attrait du matériel génétique des bovins de boucherie canadiens.

En mettant l'accent sur le commerce international et le marketing, ce projet renforcera la présence du Canada sur les marchés mondiaux du matériel génétique des bovins de boucherie, ce qui profitera aux producteurs canadiens et améliorera la compétitivité de l'industrie.

