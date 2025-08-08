OTTAWA, ON, le 8 août 2025 /CNW/ - L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a conclu une mission commerciale productive de sept jours en Indonésie, à Singapour et aux Philippines.

Des représentants du secteur canadien de l'agriculture et de l'agroalimentaire se sont joints au ministre dans le cadre de cette mission dans la région, qui importe déjà plus d'un quart des exportations agricoles totales du Canada et qui est prête à en importer beaucoup plus. Les groupes d'intervenants du secteur agricole canadien qui ont participé à la mission avec le ministre MacDonald étaient les suivants : Céréales Canada, Soy Canada, Protein Industries Canada, Bœuf canadien, Pulse Canada, le Conseil canadien du porc et l'Association canadienne des bovins.

Au cours de cette mission, le ministre MacDonald a rencontré de hauts fonctionnaires du gouvernement, des dirigeants de l'industrie, des importateurs et d'autres intervenants clés pour discuter des moyens de stimuler le commerce agricole et agroalimentaire, accroître la coopération en matière de recherche, d'innovation, de salubrité des aliments et d'expertise technique, et promouvoir la marque Canada. Le ministre a organisé dans chaque pays des réunions entre des représentants de l'industrie, des entreprises locales et des importateurs afin de discuter des tendances du marché, des défis réglementaires et des possibilités de croissance. Il a également participé à la World Food Expo, la plus grande foire commerciale de produits agroalimentaires et de boissons aux Philippines, et a rencontré des exposants canadiens.

Voici les réunions clés :

Andi Amran Sulaiman, ministre de l'Agriculture de l'Indonésie;

Mme Widiastuti, sous-ministre de la Coordination entre l'alimentation et l'agriculture;

Kao Kim Hourn, Ph. D, secrétaire général de l'ANASE;

Grace Fu Hai Yein, ministre de l'Environnement et du Développement durable de Singapour;

Francisco Tiu Laurel Jr., secrétaire à l'Agriculture des Philippines .

La mission du ministre MacDonald témoigne de l'engagement du Canada à faire du commerce avec des partenaires fiables et à favoriser la croissance dans toute la région indo-pacifique.

Citations

« Nos agriculteurs et nos entreprises de transformation alimentaire travaillent sans relâche pour produire des aliments fiables, de grande qualité et salubres. Grâce à la réputation qu'ils ont aidé à bâtir, de plus en plus de pays choisissent nos produits, et nous sommes absolument déterminés à créer davantage d'occasions pour eux en augmentant et en diversifiant nos exportations, en allant de l'avant avec de nouveaux accords de libre-échange et en rehaussant l'image de la marque Canada dans le monde, surtout dans des régions comme l'Indo-Pacifique. »

- L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« La région indo-pacifique constitue l'un des marchés les plus importants pour les céréales canadiennes et l'un de ceux qui croissent le plus rapidement. Le Canada entretient depuis longtemps des partenariats commerciaux avec les pays de cette région, et la présence du ministre montre à quel point ces relations sont importantes. Le Bureau Indo-Pacifique pour l'agriculture et l'agroalimentaire offre du soutien commercial sur le terrain aux organismes de réglementation et aux exportateurs. Il contribue également à préserver la réputation du Canada en tant que fournisseur de cargaisons propres et régulières, conformément aux attentes de nos clients de l'Indo-Pacifique. »

- Dean Dias, chef de la direction, Céréales Canada

« Le ministre MacDonald a montré à nos clients et à leurs gouvernements qu'ils peuvent compter sur le Canada dans un monde chaotique. En rencontrant les clients et leurs gouvernements en personne et en soutenant le Bureau indo-pacifique pour l'agriculture et l'agroalimentaire, nous répondons aux besoins de nos clients. Plus de 70 % de notre soja est exporté, et chaque année, les exportations à destination de l'Indo-Pacifique représentent 1,5 milliard de dollars; lorsque nous offrons des produits de qualité à nos clients, ce sont les producteurs et l'ensemble de la filière du soja qui en profitent. »

- Brian Innes, directeur général, Soy Canada

« Notre récent voyage dans la région indo-pacifique avec le ministre MacDonald a permis de réaffirmer à quel point il est important d'établir des relations collaboratives solides avec des pays qui partagent notre engagement pour l'innovation, la durabilité et la sécurité alimentaire. Le secteur canadien des aliments et des ingrédients d'origine végétale propose une gamme de protéines durables et de grande qualité qui répond à la demande croissante dans l'Indo-Pacifique. En travaillant de concert avec des partenaires de l'ensemble de la région, notamment par l'entremise du Bureau indo-pacifique pour l'agriculture et l'agroalimentaire, nous pouvons établir des relations commerciales et d'affaires durables qui profiteront à la fois aux Canadiens et aux consommateurs de l'Indo-Pacifique. »

- Robert Hunter, chef de la direction, Protein Industries Canada

« La région indo-pacifique est un marché en pleine croissance pour le bœuf canadien et présente un énorme potentiel pour des partenariats commerciaux à long terme. La mission commerciale du ministre MacDonald témoigne de l'engagement du Canada à faire progresser l'agriculture canadienne en collaborant activement avec des partenaires clés. Bœuf canadien est ravis du soutien apporté par le Bureau Indo-Pacifique pour l'agriculture et l'agroalimentaire à Manille en vue d'établir des relations stratégiques dans la région. Il est essentiel de garantir un accès fiable et prévisible ainsi que des règles équitables pour le bœuf canadien sur les marchés mondiaux afin d'instaurer une véritable concurrence avec nos principaux compétiteurs. »

- Eric Bienvenue, président, Bœuf canadien

« L'Indo-Pacifique présente un potentiel énorme pour le secteur canadien des légumineuses, et c'est pourquoi Pulse Canada a été l'un des principaux défenseurs de la création du Bureau Indo-Pacifique pour l'agriculture et l'agroalimentaire. Depuis des années, Pulse Canada s'efforce de diversifier les marchés de la région indo-pacifique et de créer de nouveaux débouchés pour les producteurs, les transformateurs et les exportateurs canadiens de légumineuses. Nous sommes heureux de constater que le gouvernement fédéral mise davantage sur cette région et qu'il se joint aux efforts déployés par l'industrie pour établir des relations commerciales viables à long terme. »

- Julianne Curran, vice-présidente, Innovation commerciale, Pulse Canada

« Nous avons été ravis de nous joindre au ministre à l'occasion de sa toute première visite dans la région de l'ANASE. En tant que partisan du Bureau indo-pacifique pour l'agriculture et l'agroalimentaire et de la diversification de nos relations commerciales, le Conseil canadien du porc a été enchanté par les merveilleuses discussions tenues avec des producteurs et des acheteurs locaux. Nous nous réjouissons à l'idée d'entretenir ces relations et de contribuer à la commercialisation du meilleur porc dans le monde, le porc canadien, sur les marchés internationaux. »

- René Roy, président, Conseil canadien du porc

« J'ai eu l'honneur de faire mon premier voyage international en tant que président de l'Association canadienne des bovins. Cette mission fut une excellente occasion de tisser des liens avec des représentants de trois marchés prioritaires de l'Asie du Sud-Est en compagnie du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Les producteurs de bœuf canadiens se réjouissent de toutes les occasions qui leur permettent de se diversifier et d'accéder à de nouveaux marchés et à de nouvelles possibilités pour les produits de bœuf canadiens qui sont durables et nutritifs. Nous sommes ravis du potentiel de croissance que présente la région indo-pacifique, où le bœuf canadien est apprécié en tant que produit sûr et de grande qualité. »

- Tyler Fulton, président, Association canadienne des bovins

Faits en bref

La région indo-pacifique comprend 40 économies, plus de 4 milliards d'habitants et une activité économique s'élevant à 47 billions de dollars. Il s'agit de la région du monde dont la croissance est la plus rapide et qui compte 11 des 20 principaux partenaires commerciaux du Canada.

Dans le cadre de la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique, lancée en 2022, le Canada s'est engagé à faire progresser cinq objectifs stratégiques, de la sécurité et du commerce à la durabilité et à la mobilisation régionale. Cette stratégie témoigne de l'engagement du Canada en faveur d'une croissance inclusive, d'un ordre international fondé sur des règles et de partenariats qui entraînent une prospérité commune avec les économies de l'Indo-Pacifique.

La région indo-pacifique est le deuxième marché d'exportation régional du Canada. En 2024, le Canada a exporté pour 22 milliards de dollars de produits agricoles et agroalimentaires vers la région indo-pacifique, et ce marché est en pleine croissance.

Le Canada a la possibilité d'accroître sa part de marché. L'an dernier, les exportations de produits agroalimentaires et de produits de la mer représentaient près de 29,6 % du total des exportations de produits canadiens vers la région indo-pacifique, ce qui en fait le premier secteur d'exportation de marchandises.

a la possibilité d'accroître sa part de marché. L'an dernier, les exportations de produits agroalimentaires et de produits de la mer représentaient près de 29,6 % du total des exportations de produits canadiens vers la région indo-pacifique, ce qui en fait le premier secteur d'exportation de marchandises. Le 2 décembre 2024, le Canada et l'Indonésie ont signé une déclaration commune annonçant la conclusion des négociations en vue d'un Accord de partenariat économique global entre le Canada et l'Indonésie et se sont engagés à le signer en 2025.

L'Indonésie est un pays membre du G20 et la plus grande économie de l'Asie du Sud-Est. Avec une population de 279 millions d'habitants et un PIB de près de 1,9 billion de dollars en 2023, le marché indonésien présente un potentiel important pour les négociants, les investisseurs et les fournisseurs de services canadiens.

Une fois qu'il sera conclu et entré en vigueur, l'Accord de libre-échange entre le Canada et l'ANASE (ALEAC) ouvrira de nouveaux débouchés pour le commerce et l'investissement entre le Canada et les pays membres de l'ANASE, notamment les Philippines . Pour nos secteurs agroalimentaires, cela signifie un accès élargi au marché, une réduction des barrières commerciales et un environnement plus prévisible pour les entreprises du Canada, des Philippines et de nos autres partenaires commerciaux de l'ANASE.

. Pour nos secteurs agroalimentaires, cela signifie un accès élargi au marché, une réduction des barrières commerciales et un environnement plus prévisible pour les entreprises du Canada, des et de nos autres partenaires commerciaux de l'ANASE. Le Canada et les Philippines ont également entamé des discussions exploratoires en vue d'un éventuel accord de libre-échange bilatéral qui reposerait sur l'ALEAC une fois entré en vigueur, et qui permettrait d'appliquer des normes plus élevées et de supprimer davantage de droits et d'obstacles au commerce entre le Canada et les Philippines .

et les ont également entamé des discussions exploratoires en vue d'un éventuel accord de libre-échange bilatéral qui reposerait sur l'ALEAC une fois entré en vigueur, et qui permettrait d'appliquer des normes plus élevées et de supprimer davantage de droits et d'obstacles au commerce entre le Canada et les . World Food Expo est la plus grande foire commerciale de produits agroalimentaires et de boissons aux Philippines . Cette foire de quatre jours attire 51 000 visiteurs, dont des intervenants clés du secteur agroalimentaire comme des fournisseurs, des importateurs, des négociants, des distributeurs, des détaillants, des fournisseurs de services alimentaires et des membres du grand public. Au total, 59 délégués canadiens représentant 33 entreprises, associations de l'industrie et provinces ont participé à l'événement de cette année à titre d'exposant.

