OTTAWA, ON, le 18 août 2025 /CNW/ - L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé aujourd'hui la liste initiale des régions admissibles au report de l'impôt pour les éleveurs de bétail en 2025.

La disposition de report de l'impôt permet aux éleveurs de bétail des régions visées qui sont forcés de vendre la totalité ou une partie de leur troupeau reproducteur en raison d'une sécheresse, d'une période d'humidité d'excessive ou d'une inondation de reporter une partie du produit des ventes à l'année d'imposition suivante. Le revenu reporté pourra au moins partiellement compenser le coût d'achat de nouveaux animaux reproducteurs, réduisant ainsi le fardeau fiscal de la vente initiale.

Des zones tampons ont été établies afin d'inclure les producteurs touchés à l'extérieur des limites des régions désignées qui pourraient connaître des conditions similaires. Les données météorologiques et climatiques ainsi que les données relatives à la production de partout au Canada continueront d'être surveillées pour le reste de la saison, et d'autres régions seront ajoutées à la liste à mesure qu'elles répondent aux critères.

Le report de l'impôt pour les éleveurs de bétail est un instrument important qui permet d'atténuer le fardeau financier des producteurs attribuable à la sécheresse, à l'humidité excessive ou aux inondations. Le gouvernement du Canada continuera de s'assurer que les producteurs reçoivent en temps opportun l'information dont ils ont besoin pour prendre des décisions concernant la gestion de leurs troupeaux.

Citation

« Alors que nous continuons de constater les effets concrets et perturbateurs des changements climatiques, le nouveau gouvernement du Canada s'engage à soutenir les éleveurs de bétail. En offrant aux éleveurs des zones touchées la possibilité de bénéficier d'un report de l'impôt, nous les aidons à gérer l'incertitude, à prendre des décisions opérationnelles éclairées et à protéger leurs moyens de subsistance. »

- L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Les faits en bref

Pour que l'impôt puisse être reporté aux termes de la disposition de report de l'impôt pour les éleveurs, le cheptel reproducteur doit avoir été réduit d'au moins 15 %.

Lorsque leur région est désignée en raison d'une sécheresse, d'une période d'humidité excessive ou d'inondations plusieurs années de suite, les producteurs peuvent reporter le produit des ventes à la première année où cette désignation ne s'applique plus à leur région.

D'autres régions seront ajoutées à la liste à mesure qu'elles répondent aux critères d'admissibilité, soit des pénuries de fourrage de 50 % ou plus causées par la sécheresse, l'humidité excessive ou des inondations.

Les producteurs ont également accès à un ensemble exhaustif de programmes de gestion des risques de l'entreprise (GRE) pour les aider à gérer les risques importants qui menacent la viabilité de leur exploitation agricole et qui excèdent leur capacité de gestion. Les programmes de GRE, y compris Agri-stabilité, Agri-protection et Agri-investissement, constituent un soutien de première ligne pour les producteurs victimes de catastrophes, et ces derniers sont invités à recourir à ces programmes pour protéger leur exploitation agricole.

Pour l'année de programme 2025, le taux d'indemnisation au titre d'Agri-stabilité passera de 80 % à 90 %, et le plafond de paiement passera de 3 à 6 millions de dollars.

