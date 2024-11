OTTAWA, ON, le 19 nov. 2024 /CNW/ - La semaine dernière, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada, s'est rendu à Beijing, en Chine, pour rencontrer des dirigeants de l'industrie et des importateurs chinois ainsi que d'importants intervenants canadiens pour plaider en faveur de l'amélioration des débouchés commerciaux pour les agriculteurs, les transformateurs et les exportateurs du Canada et pour renforcer l'engagement du Canada à explorer les moyens de soutenir une concurrence équitable, de permettre aux entreprises de jouer sur un pied d'égalité et d'obtenir un commerce plus ouvert, plus durable et plus inclusif.

Le ministre MacAulay a rencontré plusieurs intervenants de l'industrie et d'importants interlocuteurs chinois pour discuter des nouvelles possibilités et des nouveaux défis pour les exportations canadiennes dans les secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire et du poisson et des fruits de mer. Pendant sa visite, le ministre a exprimé sa vive inquiétude quant au lancement injustifié de l'enquête antidumping de la Chine sur les importations de graines de canola en provenance du Canada. Il a insisté sur le rétablissement complet de l'accès au marché pour le bœuf canadien et les aliments secs pour animaux de compagnie contenant des ingrédients de volaille, puis a mentionné les retards de la Chine dans son processus d'approbation d'autres demandes d'accès au marché du Canada. Il a également partagé le point de vue du Canada sur la mise en place de systèmes agroalimentaires plus durables et résilients, tout en réaffirmant que le Canada est prêt à travailler avec la Chine pour améliorer leurs relations commercuiales dans le secteur agricole.

Pendant son séjour à Beijing, le ministre MacAulay a été le conférencier principal à l'occasion de l'assemblée générale annuelle du Conseil commercial Canada-Chine et de son forum d'affaire. Il y a souligné que le Conseil joue un rôle majeur dans le renforcement des relations commerciales entre les deux pays et la façon dont le Programme de la marque Canada contribue à distinguer la qualité, l'innovation, la durabilité et la diversité des produits canadiens pour donner à nos exportateurs un avantage concurrentiel sur le marché mondial. Il a également visité le MARS Global Food Safety Centre, une entreprise présente au Canada et en Chine, et a eu l'occasion d'en apprendre davantage sur ses travaux de recherche liés à la salubrité des aliments ainsi que sur la collaboration avec les gouvernements, le milieu universitaire, les organismes de réglementation et les concurrents dans l'industrie.

C'est avec plaisir que le ministre MacAulay a été accompagné par Chris White, président et chef de la direction du Conseil des viandes du Canada et de Porc Canada, et par Stephen Heckbert, directeur exécutif du Conseil canadien du porc. Il a aussi salué l'annonce récente visant le Bureau de défense des droits de l'industrie canadienne des viandes, qui sera mis sur pied à Beijing, en Chine. Le Bureau a reçu un investissement fédéral maximal de 223 850 $ sur deux ans dans le cadre du programme Agri-marketing. Il permettra à l'industrie d'être présente en Chine et de collaborer avec des intermédiaires locaux pour assurer l'accès aux produits de viande rouge du Canada.

Citation

« Le Canada possède les meilleurs produits au monde et c'est mon travail de les promouvoir. Il s'agissait de ma sixième mission commerciale en Chine en deux mandats en tant que ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et je suis toujours fier de contribuer à mettre en valeur nos aliments délicieux, de haute qualité et durables, tout en plaidant pour que nos relations commerciales soient équitables et bénéfiques pour nos producteurs dévoués. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

La Chine est le deuxième client en importance du Canada pour les produits agricoles, agroalimentaires, les poissons et les fruits de mer, avec des ventes de 11,5 milliards de dollars en 2023.

La Chine est le plus important partenaire commercial du Canada pour les graines de canola, avec plus de 4,5 tonnes et une valeur de 3,8 G$ canadiens en 2023, suivie du Japon (avec plus de 1 million de tonnes d'une valeur de plus de 868 M$ canadiens) et du Mexique (avec plus de 0,8 million de tonnes d'une valeur de 749 M$ canadiens).

Le 9 septembre 2024, la Chine a officiellement lancé une enquête antidumping sur les importations de graines de canola en provenance du Canada.

Le Canada collaborera avec l'industrie du canola et ses homologues provinciaux pour garantir des conditions de concurrence équitables dans le commerce international et défendra toujours les entreprises et les travailleurs canadiens contre les effets néfastes des politiques commerciales déloyales.

collaborera avec l'industrie du canola et ses homologues provinciaux pour garantir des conditions de concurrence équitables dans le commerce international et défendra toujours les entreprises et les travailleurs canadiens contre les effets néfastes des politiques commerciales déloyales. Regroupant 40 économies, plus de quatre milliards de personnes et 47,19 billions de dollars d'activité économique, la région indopacifique est celle qui connaît la croissance la plus rapide au monde et abrite 11 des 20 principaux partenaires commerciaux du Canada.

En février 2024, le ministre MacAulay a ouvert le tout premier Bureau Indo-Pacifique pour l'agriculture et l'agroalimentaire (BIPAA), qui marque un nouveau chapitre de l'engagement du Canada dans la région.

L'ouverture du BIPAA vient appuyer le pilier économique de la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique et démontre notre engagement à l'égard de la région et de nos partenariats dans l'Indo-Pacifique.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes-ressources : Pour les médias : Annie Cullinan, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 1-613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]