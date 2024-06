OTTAWA, ON, le 27 juin 2024 /CNW/ - L'industrie de la production biologique est l'un des secteurs affichant la croissance la plus rapide au Canada. Les techniques d'agriculture biologique peuvent améliorer la santé des sols, favoriser la biodiversité et accroître la résilience des exploitations agricoles face aux changements climatiques.

Aujourd'hui, pour souligner le 15e anniversaire du Régime Bio-Canada, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé l'octroi de plus de 2 millions de dollars à deux organismes dans le cadre du Partenariat canadien pour une agriculture durable.

L'Association pour le commerce des produits biologiques recevra jusqu'à 1 175 841 $ sur trois ans dans le cadre du programme Agri-marketing pour favoriser la croissance d'un secteur biologique novateur et rentable en réglant les problèmes d'accès aux marchés, en veillant à ce que les produits biologiques canadiens soient concurrentiels, en augmentant la capacité d'exportation et en créant des débouchés sur le marché intérieur. Les activités comprennent des missions commerciales au Canada et à l'étranger, des salons professionnels internationaux, de la formation technique et des campagnes de marketing.

Le Fonds pour le développement des produits biologiques dans les Prairies recevra jusqu'à 985 985 $ sur trois ans dans le cadre du programme Agri-compétitivité pour faire progresser le secteur des produits biologiques au Canada. Pour ce faire, il établira des données probantes sur les produits biologiques grâce à l'agrégation et à l'analyse comparative des données, accroîtra l'approvisionnement en produits biologiques et le leadership par l'éducation, les outils et le perfectionnement des compétences, et renforcera la confiance du public dans les produits biologiques canadiens.

« Je suis très heureux de célébrer ce jalon aujourd'hui et de souligner notre soutien continu à l'industrie canadienne de la production biologique. Compte tenu de la demande croissante de produits biologiques locaux au Canada et dans le monde entier, je ne doute pas que cet investissement aura un effet positif sur l'ensemble de la chaîne de valeur. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Nous sommes ravis de souligner le succès remarquable que nous avons obtenu grâce au financement d'Agri-marketing d'AAC. Ce soutien a joué un rôle essentiel dans l'avancement de la mission de l'Association pour le commerce des produits biologiques, ce qui nous a permis d'élargir notre portée, d'améliorer nos stratégies de marketing et, au bout du compte, de renforcer le secteur des produits biologiques au Canada. Ce financement a non seulement habilité nos producteurs et nos fabricants, mais il a aussi solidifié la position du Canada en tant que chef de file mondial de l'agriculture biologique. »

- Tia Loftsgard, directrice générale, Association pour le commerce des produits biologiques

« Le Fonds pour le développement des produits biologiques dans les Prairies est reconnaissant de cet investissement dans le secteur biologique. Le projet vise à accroître la rentabilité, à améliorer les résultats environnementaux et à renforcer la confiance du public dans l'industrie agroalimentaire biologique canadienne. Les fonds permettront d'améliorer la collecte de données et d'élaborer des outils et des activités de perfectionnement des compétences, ce qui contribuera grandement à accroître l'approvisionnement en produits biologiques et aidera les agriculteurs à adopter des pratiques agronomiques, les rendant ainsi plus résilients aux changements climatiques. »

- Jim Robbins, président, Fonds pour le développement des produits biologiques dans les Prairies

Les ventes d'aliments et de boissons biologiques au Canada ont dépassé 7,94 milliards de dollars en 2022 (comparativement à 7,24 milliards de dollars en 2021). Le secteur des produits biologiques, qui comprend les produits non réglementés comme les textiles et les aliments pour animaux de compagnie, a enregistré des ventes de 10,26 milliards de dollars en 2022 (comparativement à 9,35 milliards de dollars en 2021).

ont dépassé 7,94 milliards de dollars en 2022 (comparativement à 7,24 milliards de dollars en 2021). Le secteur des produits biologiques, qui comprend les produits non réglementés comme les textiles et les aliments pour animaux de compagnie, a enregistré des ventes de 10,26 milliards de dollars en 2022 (comparativement à 9,35 milliards de dollars en 2021). Le 30 juin 2024 marque le 15 e anniversaire du Régime Bio-Canada, le système réglementé du gouvernement du Canada pour les produits biologiques, supervisé par l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

anniversaire du Régime Bio-Canada, le système réglementé du gouvernement du pour les produits biologiques, supervisé par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Le Partenariat canadien pour une agriculture durable (PCA durable) est un accord quinquennal (du 1 er avril 2023 au 31 mars 2028) de 3,5 milliards de dollars entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux visant à accroître la compétitivité, l'innovation et la résilience du secteur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des produits agro-industriels.

avril 2023 au 31 mars 2028) de 3,5 milliards de dollars entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux visant à accroître la compétitivité, l'innovation et la résilience du secteur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des produits agro-industriels. Agri-marketing, un programme fédéral du PCA durable, aide l'industrie à accroître et à diversifier les exportations à l'étranger, à saisir les débouchés sur le marché intérieur à l'aide d'activités promotionnelles dirigées par l'industrie qui font ressortir les produits et les producteurs canadiens, et à miser sur la réputation du Canada comme producteur d'aliments de grande qualité et sans danger pour la santé.

comme producteur d'aliments de grande qualité et sans danger pour la santé. Agri-compétitivité, un autre programme fédéral du PCA durable, aide l'industrie à échanger de l'information avec les producteurs afin de renforcer les capacités et de soutenir le secteur. Le programme est axé sur le développement et la croissance du secteur, les changements climatiques et l'environnement, ainsi que la stabilité économique.

Créée en 2007, l'Association pour le commerce des produits biologiques est une association industrielle sans but lucratif comptant plus de 160 membres qui représentent l'ensemble de la chaîne de valeur des produits biologiques, soit les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les importateurs, les exportateurs, les inspecteurs, les organismes de certification, les détaillants ainsi que d'autres organismes nationaux de défense des intérêts et associations provinciales de producteurs qui s'intéressent à l'agriculture biologique.

Le Fonds pour le développement des produits biologiques dans les Prairies, établi en 2015, est un organisme national sans but lucratif qui exploite une plateforme d'investissement conçue pour faire avancer l'agriculture biologique et la commercialisation dans les provinces des Prairies.

