CALGARY, AB, le 8 juill. 2024 /CNW/ - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de six millions de dollars dans deux organisations du secteur du bœuf et des bovins au titre du programme Agri-marketing, une initiative du Partenariat canadien pour une agriculture durable.

L'investissement vise à stimuler la croissance de l'industrie canadienne du bœuf grâce à des activités promotionnelles qui accroissent la sensibilisation et la demande pour le bœuf canadien sur les marchés existants et nouveaux.

Un investissement de 5 865 110 $ a été accordé à Bœuf Canada, et un investissement de 453 364 $ a été accordé à l'Association canadienne des bovins. Les deux projets comprennent des activités promotionnelles telles que des campagnes publicitaires, des missions commerciales au Canada et à l'étranger, de la formation technique et des séminaires éducatifs.

L'augmentation des échanges commerciaux sur les marchés étrangers stimulera l'activité économique au Canada et aura une incidence positive sur les agriculteurs et les entreprises à tous les échelons de la chaîne d'approvisionnement.

Citations

« Le bœuf canadien s'est taillé une place de choix sur la scène internationale grâce à l'engagement que s'imposent les producteurs à l'égard de la qualité et de durabilité. En continuant de promouvoir le bœuf canadien sur les marchés internationaux clés, nous pouvons rendre le secteur plus compétitif, accroître les revenus des producteurs et stimuler la demande pour notre bœuf canadien de classe mondiale. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le bœuf canadien est un produit de calibre mondial, et ce financement appuiera des initiatives qui contribueront à faire connaître la valeur des exportations canadiennes de bœuf et de veau dans les marchés internationaux, ce qui est essentiel au succès de l'industrie canadienne du bœuf. »

- Eric Bienvenue, président de Bœuf Canada

« L'expansion et l'ouverture des marchés étrangers pour le bœuf canadien afin de répondre à la demande mondiale nécessitent des efforts proactifs pour établir des relations. Ces relations locales, nationales et internationales ouvrent les portes au commerce et à la collaboration, et le soutien du programme Agri-marketing contribuera à veiller à ce que les producteurs de bœuf canadiens soient représentés aux tables de discussion mondiales. »

- Nathan Phinney, président, Association canadienne des bovins

Faits en bref

La valeur des exportations de bœuf canadien a augmenté au cours de dernières années. De 2018 à 2022, la valeur est passée de 2,7 milliards de dollars à 4,7 milliards de dollars et, en 2023, la valeur des exportations de bœuf canadien a dépassé les 5 milliards de dollars.

En 2023, les principaux pays importateurs de bœuf canadien étaient les États-Unis (4 G$), le Japon (351 M$), le Mexique (284 M$), la Corée du Sud (122 M$) et le Vietnam (79 M$).

(79 M$). Le Partenariat canadien pour une agriculture durable (PCA durable) est un nouvel accord quinquennal de 3,5 milliards de dollars (du 1 er avril 2023 au 31 mars 2028) conclu entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour renforcer la compétitivité, l'innovation et la résilience du secteur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des produits agro-industriels.

avril 2023 au 31 mars 2028) conclu entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour renforcer la compétitivité, l'innovation et la résilience du secteur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des produits agro-industriels. Le programme Agri-marketing, un programme financé par le gouvernement fédéral dans le cadre du PCA durable, vise à accroître et à diversifier les exportations à l'étranger, à saisir les débouchés sur le marché intérieur à l'aide d'activités promotionnelles dirigées par l'industrie qui distinguent les produits et producteurs canadiens, et qui misent sur la réputation du Canada comme fournisseur d'aliments sains et de grande qualité.

Le Canada a récemment ouvert le Bureau indo-pacifique pour l'agriculture et l'agroalimentaire (BIPAA) à Manille ( Philippines ). Le travail du BIPAA permettra d'améliorer l'accès aux marchés, de favoriser la coopération technique, de cerner de nouveaux débouchés qui aideront les exportateurs canadiens à diversifier leurs exportations et de soutenir les efforts déployés pour attirer des investissements au Canada.

Lien connexes

Document d'information

Programme Agri-marketing : Soutien au secteur du bœuf

Le gouvernement du Canada investit plus 6 M$ dans deux organisations du secteur du bœuf et des bovins pour stimuler la croissance de l'industrie canadienne du bœuf grâce à des activités promotionnelles qui accroissent la sensibilisation et la demande pour le bœuf canadien.

Bœuf Canada

Un investissement de 5 865 110 $ a été accordé à Bœuf Canada au titre du programme Agri-marketing du Partenariat canadien pour une agriculture durable.

Le projet vise à bâtir une industrie canadienne du bœuf et du veau dynamique, rentable et compétitive qui fait en sorte que les produits de bœuf et de veau canadiens de haute qualité sont reconnus comme étant exceptionnels par les clients nationaux et internationaux. Les activités comprennent notamment des campagnes publicitaires et promotionnelles, une mobilisation virtuelle et des séminaires axés sur 19 marchés, dont quatre marchés émergents de la région Indo-Pacifique (Philippines, Singapour, Taïwan et Vietnam).

À titre de division de la commercialisation de l'Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie, Bœuf canadien est une organisation financée et exploitée par des éleveurs de bétail qui est responsable du développement du marché du bœuf et du veau au Canada et à l'échelle internationale. Elle a du personnel au Canada, au Mexique, au Japon, en Chine et à Taïwan, ainsi qu'une représentation au Vietnam et en Corée du Sud. En plus de prélèvement national et du financement lié au prélèvement à l'importation, Bœuf canadien tire partie de l'argent des éleveurs de bovins avec des investissements de partenaires du marché privé et du financement industrie-gouvernement destiné au développement. L'organisation maximise ainsi l'investissement des prélèvements des éleveurs.

Association canadienne des bovins

Un investissement pouvant atteindre 453 364 $ est accordé à l'Association canadienne des bovins en vue d'élargir l'accès aux marchés existants (p. ex. États-Unis, Japon) et aux marchés émergents (p. ex. Vietnam) pour les produits du bœuf grâce à diverses activités de défense des intérêts commerciaux, comme des réunions multilatérales, et au soutien des activités ministérielles.

L'Association canadienne des bovins (ACB) est le porte-parole national des 60 000 élevages bovins et parcs d'engraissement du Canada. Fondée par des producteurs et dirigée par un conseil d'administration élu par les producteurs, l'ACB s'efforce de résoudre les problèmes qui préoccupent les producteurs de bœuf du Canada.

Programme Agri-marketing

Agri-marketing est un programme du Partenariat canadien pour une agriculture durable (2023-2028) doté d'un budget de 129,97 millions de dollars. Il aide les secteurs nationaux de l'agriculture à accroître et à diversifier les exportations vers les marchés internationaux, et à saisir les débouchés sur le marché intérieur. Le programme Agri-marketing contribue à la croissance économique grâce à l'augmentation et à la diversification des exportations canadiennes de produits agricoles, agroalimentaires et agro-industriels qui découlent de l'accroissement de la visibilité des produits canadiens et de la capacité des producteurs exportateurs à cerner et à saisir les occasions de développement des marchés dans les marchés ciblés.

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

