OTTAWA, ON, le 21 juin 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé le renouvellement du mandat de Morgan Moore en tant que membre du Conseil des produits agricoles du Canada (CPAC).

M. Moore est un producteur agricole qui possède une exploitation de production commerciale de bovins et d'ovins près de Brandon, au Manitoba.

Il est également agronome professionnel agréé par l'Institut des agronomes du Manitoba et est titulaire d'un baccalauréat en sciences agricoles de l'Université de Guelph.

Le CPAC est une organisation fédérale qui supervise le système national de gestion de l'offre pour la volaille et les œufs, ainsi que les activités des quatre offices nationaux de commercialisation. Il supervise également la création et le fonctionnement des offices de promotion et de recherche.

M. Moore a été nommé pour la première fois en juin 2019 au moyen d'un processus ouvert, transparent et fondé sur le mérite. Son mandat est renouvelé pour une période de deux ans.

Citation

« M. Moore défend depuis longtemps les intérêts des producteurs; son expérience et son dévouement envers le secteur sont de précieux atouts dans son important travail au Conseil des produits agricoles du Canada. Je tiens à le féliciter pour le renouvellement de son mandat et je sais qu'il continuera de bien servir le secteur. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

Le Conseil des produits agricoles du Canada a pour mission de superviser le système de réglementation des produits agricoles dans l'intérêt de tous les Canadiens.

des produits agricoles du a pour mission de superviser le système de réglementation des produits agricoles dans l'intérêt de tous les Canadiens. Le gouvernement du Canada est déterminé à faire en sorte que les Canadiens aient un accès abordable et continu aux aliments dont ils ont besoin, tout en maintenant des prix équitables sur le marché pour les agriculteurs.

est déterminé à faire en sorte que les Canadiens aient un accès abordable et continu aux aliments dont ils ont besoin, tout en maintenant des prix équitables sur le marché pour les agriculteurs. En 2016, le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus ouvert, transparent et fondé sur le mérite pour la sélection des personnes nommées par le gouverneur en conseil. Les personnes nommées jouent un rôle fondamental dans la démocratie canadienne. En effet, elles sont nommées au sein de commissions, de conseils, de sociétés d'État, d'organismes et de tribunaux partout au pays.

