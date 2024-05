OTTAWA, ON, le 8 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé le renouvellement du mandat de Jane Halford à titre de présidente du conseil d'administration de Financement agricole Canada.

Mme Halford possède une expérience considérable en tant que dirigeante et conseillère, ainsi qu'une expertise dans le domaine de la comptabilité et de la gouvernance. Elle a également siégé à plusieurs conseils d'administration au sein du secteur agricole canadien. Jane Halford est membre du conseil d'administration de Financement agricole Canada depuis décembre 2014 et avait été nommée à son premier mandat en tant que présidente en avril 2020. Le mandat de Mme Halford est renouvelé pour une durée de trois ans et prend effet immédiatement.

Citation

« Je tiens à féliciter Jane Halford pour le renouvellement de son mandat de présidente du conseil d'administration de Financement agricole Canada. Je sais que Mme Halford, qui fait preuve d'un leadership éclairé et possède des années d'expérience, continuera d'être un atout pour Financement agricole Canada dans son travail visant à soutenir nos agriculteurs, nos producteurs et nos entreprises dans l'ensemble du pays. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Les faits en bref

Financement agricole Canada est le plus important fournisseur canadien de services commerciaux et financiers aux producteurs, aux agroentrepreneurs et aux exploitations agroalimentaires. L'organisme offre des services à plus de 102 000 clients dans 103 emplacements à l'échelle du pays et détient un portefeuille de prêts de plus de 50 milliards de dollars.

Financement agricole Canada offre des options de financement spécialisées, flexibles et compétitives, des logiciels de gestion et des services d'information spécialement conçus pour soutenir les producteurs primaires, les exploitations agricoles, y compris les exploitations familiales, ainsi que le secteur agricole et agroalimentaire.

En 2016, le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus ouvert, transparent et fondé sur le mérite pour la sélection des personnes nommées par le gouverneur en conseil. Les personnes nommées jouent un rôle fondamental dans la démocratie canadienne. En effet, elles sont nommées au sein de commissions, de conseils, de sociétés d'État, d'organismes et de tribunaux partout au pays.

