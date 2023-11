GLENLEA, MB, le 14 nov. 2023 /CNW/ - Le canola est une culture qui a beaucoup de potentiel. À la fois ingrédient alimentaire nutritif et source de carburant renouvelable, le canola est l'une des exportations agricoles les plus précieuses du Canada et un moteur important de notre économie.

Pour renforcer davantage l'industrie canadienne du canola, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé un investissement de plus de 9 millions de dollars destiné au Conseil canadien du canola (CCC) dans le cadre du volet Grappes du programme Agri-science, une initiative du Partenariat canadien pour une agriculture durable.

L'objectif de la grappe du canola est d'accroître de façon durable la productivité du canola au Canada, d'aider le secteur à répondre à la demande mondiale croissante et d'améliorer notre position concurrentielle à l'échelle mondiale. Pour ce faire, les activités entreprises par le CCC dans le cadre de financement se concentreront sur trois domaines prioritaires : effectuer de la recherche pour un approvisionnement durable et fiable, augmenter la valeur de la production et assurer un commerce stable et ouvert. Cela contribuera également à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à augmenter la séquestration du carbone, à améliorer la qualité des sols et de l'eau et à améliorer la biodiversité.

Ces recherches essentielles permettront de maintenir le secteur à la fine pointe de la technologie afin qu'il puisse poursuivre sa croissance de manière durable tout en nourrissant et en alimentant le Canada et le monde entier.

« La demande mondiale de graines, d'huile et de tourteau de canola canadien est en hausse et nous nous engageons à aider le secteur à répondre à la demande et à établir de nouveaux marchés. Ce nouvel investissement dans la recherche et l'innovation est d'une importance primordiale pour assurer aux producteurs de canola canadiens un avenir durable et rentable. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le canola est une histoire d'innovation, et les partenariats de recherche sont essentiels pour assurer le succès à long terme du secteur du canola. Les recherches aideront le secteur à relever de nouveaux défis agronomiques en constante évolution, à renforcer la résilience et à stimuler la croissance, et à tirer parti de la contribution importante du canola aux solutions climatiques. »

- Chris Davison, président et chef de la direction, Conseil canadien du canola

Les faits en bref

Le canola est la deuxième culture en superficie au Canada , avec environ 20 millions d'acres produits annuellement. Il a rapporté 13,7 milliards de dollars en recettes monétaires agricoles en 2022.

, avec environ 20 millions d'acres produits annuellement. Il a rapporté 13,7 milliards de dollars en recettes monétaires agricoles en 2022. La chaîne de valeur du canola génère une activité économique de 29,9 milliards de dollars annuellement et fournit 207 000 emplois au Canada

L'industrie du canola investit au Canada pour répondre à la demande mondiale croissante en augmentant la capacité nationale de trituration à valeur ajoutée d'au moins 50 % au cours des prochaines années.

pour répondre à la demande mondiale croissante en augmentant la capacité nationale de trituration à valeur ajoutée d'au moins 50 % au cours des prochaines années. Le programme Agri-Science, dans le cadre du Partenariat canadien pour une agriculture durable, vise à accélérer le rythme de l'innovation en finançant et en appuyant les activités scientifiques à l'étape de la précommercialisation et la recherche qui profite au secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire ainsi qu'à la population canadienne. Le volet Grappes du programme Agri-science soutient les projets qui ont comme objectif de mobiliser l'industrie, le gouvernement et le milieu universitaire par l'intermédiaire de partenariats, et d'aborder les thèmes nationaux prioritaires et les questions d'intérêt général. La période de réception des demandes est maintenant terminée.

Le Conseil canadien du canola est la première association de l'industrie canadienne qui englobe toutes les mailles de la chaîne de valeur, c'est-à-dire les producteurs de canola, les entreprises des sciences de la vie, les entreprises de manutention des grains, les exportateurs, les transformateurs ainsi que les fabricants de produits alimentaires et d'aliments du bétail. Tous s'assoient à la même table pour relever des défis communs et mettre au point une plateforme de croissance commune.

