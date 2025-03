OTTAWA, ON, le 13 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'engage à protéger la santé et le bien-être de la communauté agricole du Canada tout en appuyant la viabilité et le succès à long terme du secteur.

Aujourd'hui, avant la Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole qui aura lieu du 16 au 22 mars 2025, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé jusqu'à 1 607 291 $ sur trois ans à l'Association canadienne de sécurité agricole (ACSA) en vertu du programme Agri-compétitivité, une initiative du Partenariat canadien pour une agriculture durable.

Ce financement appuiera une gamme d'initiatives visant à améliorer la sécurité agricole et à réduire le risque de blessures dans le milieu agricole canadien. Grâce à son leadership à l'échelle nationale, à ses programmes de formation, à ses campagnes de sensibilisation et à ses ressources à la ferme, l'ACSA aidera les agriculteurs, les familles agricoles et les travailleurs à adopter des pratiques plus sûres.

La sécurité agricole consiste à protéger toutes les personnes qui se trouvent dans une exploitation agricole, qu'elles soient des productrices expérimentées ou des membres de la prochaine génération. Une initiative mettra l'accent sur la santé et la sécurité des enfants et des jeunes en préparant des ressources éducatives en matière de sécurité et en promouvant une nouvelle semaine de la sécurité agricole pour les enfants et les jeunes. En plus de promouvoir la sécurité physique, le financement appuiera des initiatives de santé mentale qui viseront les inquiétudes uniques de la vie agricole.

Citations

« Nos agriculteurs travaillent tellement fort pour mettre de la nourriture dans nos assiettes et pour renforcer notre économie. Ce financement permettra de s'assurer qu'ils sont en sécurité et qu'ils prennent soin de leur propre santé, mentale et physique, afin qu'ils puissent continuer à faire leur travail essentiel. En soutenant les agriculteurs et leurs familles, nous contribuons à un secteur agricole plus fort et plus sûr pour tout le monde. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« L'ACSA est profondément reconnaissante du soutien continu d'AAC. Ce financement essentiel nous aide à concrétiser notre vision d'une agriculture sûre et durable dans laquelle des communautés agricoles canadiennes en santé prospèrent. Grâce à cette généreuse contribution, l'ACSA poursuivra son offre de programmes importants, dont la Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole, SécuriGrain et la Surveillance des blessures dans le secteur agricole au Canada. Ces programmes font tous une différence positive dans la vie des agriculteurs, de leurs familles, des travailleurs agricoles et des communautés agricoles. Ensemble, nous façonnons un secteur agricole plus sûr pour les générations à venir. »

- Sandy Miller, directrice générale, Association canadienne de sécurité agricole

Faits en bref

La Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole est une campagne annuelle qui se déroule la troisième semaine de mars. Elle vise à donner aux agriculteurs, aux familles agricoles et aux communautés agricoles les moyens de construire, d'agrandir et de diriger l'industrie agricole de manière sûre et durable.

De 2011 à 2020, il y a eu 624 décès liés à l'agriculture au Canada , soit une moyenne de 62 décès par année.

, soit une moyenne de 62 décès par année. De 2006 à 2020, une moyenne de 9 enfants et jeunes a perdu la vie chaque année en raison de blessures liées à l'agriculture.

Les décès liés à l'agriculture ont diminué de 36 %, passant d'une moyenne de 110 décès par année (de 1990 à 2005) à 70 décès par année (de 2006 à 2020).

L'Association canadienne de sécurité agricole est une organisation nationale à but non lucratif vouée à l'amélioration de la santé et de la sécurité des agriculteurs, de leurs familles et des travailleurs agricoles.

Le Partenariat canadien pour une agriculture durable (PCA durable) est un accord quinquennal (de 2023 à 2028) de 3,5 milliards de dollars entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux visant à accroître la compétitivité, l'innovation et la résilience du secteur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des produits agro-industriels.

Le programme Agri-compétitivité du PCA durable soutient les activités que mène le secteur pour cerner les pratiques exemplaires de l'industrie et renforcer la capacité du secteur, améliorer la gestion des entreprises agricoles ainsi que promouvoir et améliorer les activités de sécurité à la ferme.

Liens supplémentaires

