CHARLOTTETOWN, PE, le 4 oct. 2024 /CNW/ - Les oléagineux, dont le canola, le soja et la moutarde, sont essentiels à l'agriculture canadienne. Il est crucial d'investir dans la recherche et l'innovation dans cette industrie pour assurer la durabilité à long terme de ces cultures importantes.

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé aujourd'hui l'octroi de jusqu'à 4 348 090 $ sur cinq ans à l'Eastern Canada Oilseed Development Alliance (ECODA) dans le cadre du volet Projets du programme Agri-science, une composante du Partenariat canadien pour une agriculture durable.

Ce financement permettra à l'ECODA et à ses partenaires de mettre au point de nouvelles technologies agronomiques, de meilleurs systèmes de culture et des variétés de cultures adaptées pour relever des défis environnementaux tels que les changements climatiques et la dégradation des sols, tout en répondant aux demandes du marché. Le projet vise à améliorer la sécurité et la durabilité à long terme de l'industrie des oléagineux de l'Est du Canada en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, en coordonnant le transfert de connaissances entre les intervenants et en améliorant la santé des sols, la résilience des cultures et les rendements. Ces efforts renforceront l'industrie, tout en aidant les producteurs à s'adapter aux répercussions des changements climatiques.

Le gouvernement du Canada est résolu à appuyer l'innovation dans l'industrie des oléagineux. Cet investissement témoigne de notre engagement à faire progresser la recherche et la technologie afin d'améliorer la résilience des cultures, de promouvoir la durabilité environnementale et de stimuler le développement économique dans l'Est du Canada.

Citations

« Les oléagineux sont un élément essentiel de l'agriculture ici dans l'Est du Canada. Ce soutien aidera les agriculteurs à relever des défis comme les changements climatiques, tout en gardant leurs cultures en santé et leurs exploitations productives. En travaillant ensemble, nous assurons un avenir prometteur à l'industrie des oléagineux et à l'agriculture canadienne. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« L'ECODA est heureuse de coordonner le travail des chercheurs, des producteurs, des entreprises à valeur ajoutée et des exportateurs en vue d'accroître la valeur économique des chaînes d'approvisionnement durables des oléagineux du Canada. »

- Rory Francis, président de l'Eastern Canada Oilseed Development Alliance

Les faits en bref

En 2023, les oléagineux ont été semés sur un peu plus de 4 millions d'acres dans l'Est du Canada , la majeure partie de cette superficie (70 %) étant du soja.

, la majeure partie de cette superficie (70 %) étant du soja. L'Est du Canada représente 14 % de la superficie ensemencée en oléagineux et 22 % de la production totale.

représente 14 % de la superficie ensemencée en oléagineux et 22 % de la production totale. Les cultures oléagineuses sont d'importantes cultures de couverture et de rotation dans les exploitations agricoles de l'Est du Canada .

. Créée en 2009, l'ECODA est un organisme privé sans but lucratif qui favorise l'innovation et les débouchés commerciaux dans la chaîne d'approvisionnement des oléagineux en coordonnant des initiatives de recherche dans l'Est du Canada .

. Le Partenariat canadien pour une agriculture durable (PCA durable) est un accord quinquennal (2023 à 2028) de 3,5 milliards de dollars entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Il a pour but de renforcer la compétitivité, l'innovation et la résilience des secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des produits agro-industriels.

Le programme Agri-science, dans le contexte du PCA durable, vise à accélérer l'innovation en finançant et en appuyant des activités scientifiques à l'étape préalable à la commercialisation ainsi que la recherche qui profite au secteur agricole et agroalimentaire et à la population canadienne.

