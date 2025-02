SPRING VALLEY, PE, le 28 févr. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé un investissement de plus de 116 millions de dollars dans le cadre du Programme des technologies propres en agriculture (TPA). Ce financement appuiera 119 projets partout au Canada qui aideront les agriculteurs à rester à la fine pointe des technologies propres.

Plus tôt aujourd'hui, le ministre MacAulay, accompagné de Heath MacDonald, député de Malpeque, a visité Atlantic Grown Organics, une exploitation familiale de légumes certifiés biologiques située à Spring Valley, à l'Île-du-Prince-Édouard. La ferme avait précédemment été approuvée pour un financement pouvant atteindre 126 014 $ dans le cadre du volet Adoption du Programme des TPA pour la conception et l'installation d'un système de rideau double aux fins de la rétention d'énergie autour des zones chauffées de la serre. Ce système est composé de deux rideaux séparés par une couche d'air qui agit comme isolant et aide à réduire les pertes d'énergie, rendant le chauffage et la climatisation plus efficaces.

Dans le cadre de la toute dernière ronde de projets annoncée aujourd'hui, trois projets de l'Île-du-Prince-Édouard ont été approuvés pour un financement au titre du Programme des TPA : Indian River Farms, une ferme bovine familiale de Charlottetown, recevra jusqu'à 1 736 979 $ dans le cadre du volet Adoption pour acheter des technologies d'agriculture de précision; Vanco Flowers, une exploitation productrice de tulipes de Mount Albion, recevra jusqu'à 782 696 $ dans le cadre du volet Adoption pour installer un système de chauffage à la biomasse; Bonus Consulting, une entreprise qui aide les transformateurs de produits alimentaires à se concentrer sur les pratiques exemplaires à Clyde River, recevra jusqu'à 15 166 $ dans le cadre du volet Recherche et innovation pour trouver des solutions de rechange pour la désinfection des installations de transformation. Il s'agit de trois des 14 projets recevant du soutien à ce jour sur l'Île-du-Prince-Édouard, pour un total de plus de six millions de dollars.

Le gouvernement du Canada continuera d'appuyer la recherche, le développement et l'adoption de technologies propres pour aider le secteur à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et à s'adapter à la réalité des changements climatiques.

Citation

« Nos agriculteurs sont très attachés à la terre et ils sont toujours à la recherche de moyens innovants pour réduire leurs émissions et rendre leurs activités plus durables. L'investissement dans le Programme des technologies propres en agriculture les aidera à rester à la pointe du progrès afin qu'ils puissent continuer à nourrir la population du Canada et du monde entier. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Les faits en bref

Le Programme des TPA permet aux agriculteurs et aux agroentreprises d'avoir accès à du financement pour les aider à mettre au point et à adopter les plus récentes technologies propres en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'accroître leur compétitivité à long terme.

Le Programme vise trois domaines d'intervention prioritaires : l'énergie verte et l'efficacité énergétique, l'agriculture de précision et les solutions en matière de bioéconomie. À ce jour, 534 projets ont été annoncés dans le cadre du programme des TPA, pour un total de plus de 314 millions de dollars au Canada .

. Il a été annoncé aujourd'hui que 99 projets approuvés dans le cadre du volet Adoption du Programme des TPA soutiendront l'adoption de technologies propres, la priorité étant accordée aux technologies qui permettent de réduire de façon significative les émissions de GES.

soutiendront l'adoption de technologies propres, la priorité étant accordée aux technologies qui permettent de réduire de façon significative les émissions de GES. Dans le cadre du volet Recherche et innovation du Programme des TPA , 20 projets approuvés favoriseront l'innovation préalable à la mise sur le marché, notamment la recherche, la mise au point, la démonstration et la commercialisation de technologies agricoles propres.

, 20 projets approuvés favoriseront l'innovation préalable à la mise sur le marché, notamment la recherche, la mise au point, la démonstration et la commercialisation de technologies agricoles propres. Les projets et le financement définitif sont assujettis à la négociation d'une entente de contribution.

Dans le cadre du Programme des TPA, les émissions actuelles de gaz à effet de serre devraient diminuer de 0,8 mégatonne grâce à la mise au point et à l'adoption de technologies propres dans le secteur agricole.

Le Programme des TPA appuie l'engagement du gouvernement du Canada à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 45 à 50 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2035.

