GUELPH, ON, le 15 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a visité les installations de recherche de l'Université de Guelph afin de rencontrer des chercheurs et d'en apprendre davantage sur leurs travaux novateurs à l'appui d'un secteur avicole durable. Dans le cadre de sa visite, le ministre MacAulay a souligné que le gouvernement du Canada investit 5 155 608 $ dans le Conseil de recherches avicoles du Canada (CRAC) au titre du volet Grappes du programme Agri-science, une initiative du Partenariat canadien pour une agriculture durable.

Ce financement permettra au CRAC de collaborer à des recherches visant à garantir le bien-être des volailles tout au long de la chaîne de production, à répondre à la demande des consommateurs pour des produits de volaille sains et salubres et à réduire les répercussions environnementales des élevages de volailles, notamment la qualité de l'air ambiant, les émissions et l'effet sur les humains et les oiseaux dans les environs.

Parmi les exemples d'activités des grappes, citons le recyclage des déchets de fruits canadiens pour développer de nouveaux ingrédients pour l'alimentation animale, la gestion des conditions environnementales pour réduire le risque de grippe aviaire, la recherche d'alternatives aux antimicrobiens et l'optimisation de l'alimentation animale pour réduire les émissions de particules.

Le financement de la recherche dans le secteur avicole est essentiel au développement continu de pratiques durables et à l'amélioration du bien-être des animaux.

« Les investissements dans la recherche sont d'une importance vitale pour l'avenir de notre secteur agricole. En veillant à ce que nos éleveurs de volailles, qui travaillent dur, utilisent les pratiques exemplaires et adoptent des solutions innovantes, nous renforçons non seulement notre économie, mais nous bâtissons aussi un secteur résilient qui répond aux besoins des consommateurs, tout en protégeant notre environnement pour les générations à venir. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Cette nouvelle injection de fonds d'AAC garantira la poursuite de l'innovation et de l'excellence dans la recherche, ce qui profitera à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en volaille du Canada. La recherche portera sur trois domaines principaux : l'environnement et les changements climatiques, la croissance économique et la résilience du secteur. Elle visera à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à trouver des approches innovantes pour la gestion des maladies et à améliorer la solidité globale du secteur avicole. »

- Caroline Wilson, directrice exécutive du Conseil de recherches avicoles du Canada

Faits en bref

L'industrie canadienne de la volaille a contribué à près de 5,5 milliards de dollars de recettes monétaires agricoles en 2021, grâce à plus de 2 800 producteurs de poulets, 1 200 producteurs d'œufs, 513 producteurs de dindes et 232 producteurs d'œufs d'incubation dans l'ensemble du pays.

Le CRAC dirige l'industrie dans ses efforts de recherche nationaux et s'efforce de répondre aux priorités nationales en matière de recherche sur les volailles et les œufs, conformément à la stratégie nationale de recherche pour le secteur avicole canadien.

Le CRAC a mis en œuvre les trois grappes précédentes dans le secteur de la volaille et se compose de cinq membres : les Producteurs d'œufs d'incubation du Canada , les Producteurs d'œufs du Canada , les Éleveurs de dindon du Canada , les Producteurs de poulet du Canada et le Conseil canadien des transformateurs d'œufs et de volailles.

, les Producteurs d'œufs du , les Éleveurs de dindon du , les Producteurs de poulet du et le Conseil canadien des transformateurs d'œufs et de volailles. Le Partenariat canadien pour une agriculture durable (PCA durable) est un accord quinquennal (de 2023 à 2028) de 3,5 milliards de dollars entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Il a pour but de renforcer la compétitivité, l'innovation et la résilience des secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des produits agro-industriels.

Le programme Agri-science, dans le contexte du PCA durable, vise à accélérer l'innovation en finançant et en appuyant des activités scientifiques à l'étape préalable à la commercialisation ainsi que la recherche qui profite au secteur agricole et agroalimentaire ainsi qu'à la population canadienne.

Le volet Grappes du programme Agri-science appuie les projets visant à mobiliser l'industrie, le gouvernement et le milieu universitaire par l'entremise de partenariats et portant sur des thèmes prioritaires et des questions d'intérêt général de portée nationale.

