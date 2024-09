OTTAWA, ON, le 3 sept. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé le renouvellement du mandat de Geneviève Parent à titre de membre de la Commission de révision agricole du Canada pour une période de trois ans, à compter du 31 août, 2024. Ce sera son troisième mandat consécutif.

Mme Parent est professeure à la Faculté de droit de l'Université Laval. Ses recherches ont porté sur les instruments juridiques nationaux et internationaux pour assurer la diversité alimentaire, l'influence du droit international sur la législation agroalimentaire canadienne et québécoise, et la recherche d'une plus grande cohérence entre le droit économique international et les autres domaines du droit pour promouvoir une sécurité alimentaire mondiale durable.

Mme Parent est membre de la Commission depuis août 2017 et est également membre associée de l'Académie française d'agriculture depuis 2019.

Citations

« J'ai le plaisir d'annoncer le renouvellement du mandat de Geneviève Parent à titre de membre de la Commission de révision agricole du Canada. Riche de plus de 20 ans d'expérience et d'une vaste expertise en droit agroalimentaire, Mme Parent continuera d'apporter une contribution importante à la Commission de révision agricole du Canada et à la population canadienne. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Les faits en bref

La Commission de révision agricole du Canada est un organisme quasi judiciaire indépendant créé par le gouvernement du Canada pour fournir des examens impartiaux des procès-verbaux de violation émis par les organismes fédéraux qui réglementent l'agriculture et les aliments.

