OTTAWA, ON, le 11 mars 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé le renouvellement du mandat de Lonny McKague à titre de commissaire de la Commission canadienne des grains (CCG). M. McKague possède plus de 40 ans d'expérience en tant que producteur primaire, ce qui lui a permis de comprendre à fond les enjeux sociaux et économiques auxquels les producteurs et leurs entreprises sont confrontés.

La CCG réglemente la manutention des grains au Canada, et elle fixe et applique des normes de qualité pour le grain canadien qui sont fondées sur la science. Ses recherches, ses programmes et ses services contribuent à renforcer la réputation du Canada en tant que source constante et fiable de grains de grande qualité.

Avant de se joindre à la CCG, M. McKague a été président de la Canadian Limousin Association, de la Ogema Agricultural Society et de la Saskatchewan Stock Growers Association locale.

M. McKague a été nommé pour la première fois en 2017 et son mandat a été renouvelé pour une période de trois ans.

Citation

« La Commission canadienne des grains joue un rôle d'une importance vitale dans l'agriculture canadienne, et l'expérience et l'expertise de Lonny McKague, ainsi que son travail inlassable pour défendre les intérêts des producteurs canadiens, sont des atouts extrêmement précieux. Je n'ai aucun doute que M. McKague continuera de guider l'organisation pour aider à assurer le succès à long terme du secteur. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

La Commission canadienne des grains travaille à : exécuter des programmes d'assurance de la qualité et de la quantité des grains pour les exportations de grains canadiens; effectuer des recherches scientifiques pour comprendre tous les aspects de la qualité et de la salubrité des grains; établir et maintenir le système canadien de classement des grains fondé sur la science; veiller à ce que les agriculteurs reçoivent une indemnisation équitable pour leur grain.

En 2016, le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus ouvert, transparent et fondé sur le mérite pour la sélection des personnes nommées par le gouverneur en conseil. Les personnes nommées jouent un rôle fondamental dans la démocratie canadienne. En effet, elles sont nommées au sein de commissions, de conseils, de sociétés d'État, d'organismes et de tribunaux partout au pays.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Personnes‑ressources : Pour les médias : Francis Chechile, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 1-613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]