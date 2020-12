OTTAWA, ON, le 17 déc. 2020 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a été difficile pour tout le monde, y compris les organismes qui servent les vétérans du Canada et leur famille.

Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a annoncé l'octroi d'un financement de 2,8 millions de dollars du Fonds d'urgence à l'appui des organismes de vétérans (FUAOV) à 38 organismes de vétérans partout au Canada. Ces bénéficiaires s'ajoutent aux quatre organismes qui ont été annoncés lors du lancement du Fonds (Légion royale canadienne, ANAVETS, Fondation La Patrie gravée sur le cœur et VETS Canada) en novembre 2020.

Ces organismes assurent le bien-être des vétérans et de leur famille d'un océan à l'autre. Ils offrent un éventail de services tels que du soutien en santé mentale, du soutien social et communautaire, du soutien à la commémoration, des services de zoothérapie, des activités physiques ou axées sur la nature pour favoriser la guérison, ainsi que des services de consultation.

Le FUAOV de 20 millions de dollars aidera les bénéficiaires à couvrir leurs coûts opérationnels, notamment les coûts liés aux baux, aux services publics, à l'administration et aux salaires, et leur permettra de continuer à fournir des services importants aux vétérans et à leur famille pendant la pandémie mondiale.

« La pandémie a été difficile pour un certain nombre d'organismes de vétérans de l'ensemble du pays. Tous ces organismes accomplissent tous les jours un travail important et essentiel, et ce financement permettra de s'assurer qu'ils seront en mesure de continuer de soutenir nos vétérans et leur famille, maintenant et dans l'avenir. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« En raison des restrictions liées à la COVID-19, il a été extrêmement difficile pour nous de maintenir la prestation de nos programmes année après année, alors que la demande à l'égard de nos services de santé mentale a atteint un sommet. Le financement obtenu dans le cadre du Fonds d'urgence à l'appui des organismes de vétérans renforcera considérablement notre capacité à assurer la prestation de services à nos vétérans blessés et à leur famille qui sont à la recherche des services de soutien en santé mentale qu'ils méritent tant. »

Scott Maxwell, directeur administratif de Wounded Warriors Canada

« Nous sommes reconnaissants du soutien d'Anciens Combattants Canada. Malgré la pandémie de COVID-19, les vétérans de Team Rubicon Canada ont non seulement continué d'assurer la prestation de services en cas de catastrophes, mais ils ont également élargi leur offre de services pour répondre aux besoins propres à la pandémie dans nos communautés. Ce financement essentiel nous permettra de poursuivre notre double mission visant à offrir aux vétérans un but, une communauté et une identité grâce à une prestation continue de services. »

Bryan Riddell, PDG, Team Rubicon Canada

« La COVID-19 a diminué notre capacité à mobiliser les vétérans LGBTQ2+ et notre capacité à recueillir de nouveaux fonds. Ce soutien d'Anciens Combattants Canada est grandement nécessaire et arrive en temps opportun pour Vétérans Arc-En-Ciel du Canada et les personnes que nous servons. »

Todd Ross, président, Vétérans Arc-En-Ciel du Canada

Le Fonds d'urgence à l'appui des organismes de vétérans fait partie du Plan d'intervention économique du Canada à l'égard de la COVID-19. Ce plan a permis de protéger des millions d'emplois, de fournir une aide d'urgence aux familles et de maintenir les entreprises à flot pendant la pandémie.

Au total, 38 organismes recevront un financement, en plus des organismes précédemment annoncés (Légion royale canadienne, ANAVETS, Fondation La Patrie gravée sur le cœur et VETS Canada).

