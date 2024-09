ST. JOHN'S, NL, le 6 sept. 2024 /CNW/ - Tous les Canadiens et Canadiennes, et en particulier les jeunes, méritent d'avoir accès à des aliments nutritifs. Nous savons que lorsque les enfants mangent bien, ils sont prêts à réussir. Les communautés de toutes les régions de notre pays ont leurs propres défis à relever en matière de sécurité alimentaire, et le gouvernement fédéral prend des mesures pour y remédier.

Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé le lancement du nouveau Fonds pour l'infrastructure alimentaire scolaire (FIAS) et la prochaine étape du Fonds des infrastructures alimentaires locales (FIAL). Dans le cadre de l'annonce de 62,9 millions de dollars dans le Budget 2024, Agriculture et Agroalimentaire Canada mettra en œuvre les deux programmes visant à soutenir les organismes communautaires sans but lucratif qui travaillent en vue d'améliorer la sécurité alimentaire locale pour les Canadiens de tous âges.

Le nouveau Fonds pour l'infrastructure alimentaire scolaire (FIAS) aidera les organismes sans but lucratif à investir dans l'infrastructure et l'équipement à l'appui des programmes d'alimentation scolaire au Canada. Le financement de 20,2 millions de dollars du FIAS s'ajoute au programme national d'alimentation scolaire et à la directive fournie dans le cadre de la Politique nationale en matière d'alimentation dans les écoles.Les organismes admissibles sont invités à présenter une demande à partir de midi HNE aujourd'hui jusqu'au 4 octobre 2024.

Le renouvellement du Fonds des infrastructures alimentaires locales (FIAL) continuera de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire. Il sera toujours offert dans le cadre de deux volets :

Les projets à petite échelle fourniront un financement de 25 000 à 100 000 dollars pour soutenir des projets d'infrastructure, comme des systèmes d'irrigation pour des jardins communautaires ou des panneaux solaires pour des serres. Les demandes pour la première période d'admission seront acceptées du 1 er au 31 octobre 2024. Une deuxième période d'admission sera annoncée en 2025.





fourniront un financement de 25 000 à 100 pour soutenir des projets d'infrastructure, comme des systèmes d'irrigation pour des jardins communautaires ou des panneaux solaires pour des serres. Les demandes pour la première période d'admission seront acceptées du 1 au 31 octobre 2024. Une deuxième période d'admission sera annoncée en 2025. Les projets à grande échelle fourniront un financement de 150 000 à 500 000 dollars pour soutenir des projets ayant des besoins multiples en matière d'infrastructure ou d'équipement à l'appui de la sécurité alimentaire communautaire. Par exemple, des partenaires pourraient s'unir pour moderniser une soupe populaire et accroître le nombre de repas servis, en utilisant des aliments provenant d'un jardin communautaire ou d'un agriculteur local. Les demandes seront acceptées du 13 janvier au 28 février 2025.

Cet investissement permettra d'améliorer l'accès à des aliments locaux, sains et adaptés à la culture, avec un accent sur les groupes méritant l'équité au sein des communautés.

Citations

« Depuis que nous avons lancé le Fonds des infrastructures alimentaires locales en 2019, nous avons appuyé plus de 1 100 projets dans l'ensemble du pays, notamment des cuisines communautaires et des serres dans les communautés du Nord. Aujourd'hui, nous élargissons le programme et lançons notre nouveau Fonds pour l'infrastructure alimentaire scolaire. Un plus grand nombre d'enfants auront ainsi accès aux repas sains dont ils ont besoin pour apprendre, grandir et atteindre tout leur potentiel. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Comme tous les parents et les professeurs le savent, un bon repas peut faire toute la différence dans la journée d'un enfant. La capacité de nos écoliers à réussir et à libérer leur potentiel commence par des besoins de base satisfaits : un estomac bien rempli et un esprit stimulé. En nous associant et en travaillant avec les organisations communautaires, nous visons un objectif commun, celui de veiller à ce que les enfants du Canada aient accès à des repas sains qui les aideront à apprendre, à grandir et à s'épanouir à l'école comme dans la vie. »

- L'honorable Jenna Sudds, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Faits en bref

À ce jour, le FIAL a déjà engagé 65 millions de dollars pour appuyer plus de 1 100 projets visant à améliorer la sécurité alimentaire à l'échelle du Canada , comme des jardins et des cuisines communautaires, des camions réfrigérés et des unités d'entreposage pour les dons de nourriture ainsi que des serres dans les communautés éloignées et du Nord, et plus encore.

, comme des jardins et des cuisines communautaires, des camions réfrigérés et des unités d'entreposage pour les dons de nourriture ainsi que des serres dans les communautés éloignées et du Nord, et plus encore. Le renouvellement du FIAL mobilise 42,7 millions de dollars afin de continuer d'améliorer la sécurité alimentaire grâce à des investissements dans les besoins en infrastructures.

Le FIAS et le FIAL s'ajoutent à d'autres efforts déployés par le gouvernement fédéral pour contribuer à la sécurité alimentaire des populations sous-représentées et marginalisées du Canada .

. Le premier ministre Justin Trudeau et le premier ministre de Terre‑Neuve‑et‑Labrador, Andrew Furey , ont annoncé le 4 septembre, un investissement initial d'environ 9,1 millions de dollars sur 3 ans aidera plus d'enfants à accéder aux programmes d'alimentation scolaire.

