OTTAWA, ON, le 21 févr. 2025 /CNW/ - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé le renouvellement du mandat de trois membres, Michele Hengen, James Laws et Govert Verstralen, au sein du conseil d'administration de Financement agricole Canada. Les trois membres concernés font tous partie du C. A. depuis 2017 et entament à compter d'aujourd'hui un nouveau mandat, de quatre ans.

Michele Hengen est une consultante chevronnée riche de plus de 25 années d'expérience dans le domaine de l'assurance, des investissements et des régimes de retraite. Elle possède une accréditation de coach associée certifiée et est une autrice publiée. Elle s'est également consacrée pendant cinq ans à une pratique indépendante de consultation en matière de risques et de mentorat pour cadres, fournissant des services à un large éventail de clients, avant de se joindre à l'équipe de People First pour soutenir une clientèle plus diversifiée.

James Laws possède plus de 40 années d'expérience en agriculture. Il a occupé des postes de direction dans le secteur agroalimentaire partout au Canada et travaillé à l'international sur des projets de développement et des exploitations agricoles du secteur privé. En tant que consultant agricole, il a œuvré outre-mer au Suriname, au Sénégal et en Tanzanie. Il a en par ailleurs été directeur général du Conseil des viandes du Canada (2004-2016) et du Conseil canadien de la gestion d'entreprise agricole (1999-2003).

Govert Verstralen a travaillé plus de 45 ans dans les domaines des services bancaires et financiers et de l'agroentreprise. Il est un ancien administrateur principal et ancien président-directeur général de Rabobank Canada. Il a également été membre du comité de conformité nord-américain et du comité de gestion des risques opérationnels. M. Verstralen a fait partie du conseil d'administration de Fabricants de produits alimentaires du Canada pendant 11 ans et a siégé au Conseil canadien de commercialisation agroalimentaire pendant cinq ans, où il a conseillé les ministres de l'Agriculture et du Commerce international pour favoriser la croissance de l'industrie alimentaire canadienne.

Citations

« Je tiens à féliciter Mme Hengen, M. Laws et M. Verstralen pour le renouvellement de leur mandat au conseil d'administration de Financement agricole Canada. Depuis leur nomination en 2017, ils ont fait preuve d'un dévouement inébranlable pour soutenir les agriculteurs, les producteurs et les agroentreprises de partout au pays, et je suis convaincu qu'ils continueront d'apporter une contribution précieuse dans l'exercice de leurs fonctions au cours des quatre prochaines années. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

Financement agricole Canada est le plus important fournisseur canadien de services commerciaux et financiers aux producteurs, aux agroentrepreneurs et aux exploitations agroalimentaires. L'organisme offre des services à plus de 103 000 clients dans 103 emplacements à l'échelle du pays et détient un portefeuille de prêts de plus de 50 milliards de dollars.

Financement agricole Canada offre des options de financement spécialisées, flexibles et compétitives, des logiciels de gestion et des services d'information spécialement conçus pour soutenir les producteurs primaires, les exploitations agricoles, y compris les exploitations familiales, ainsi que le secteur agricole et agroalimentaire.

Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus ouvert, transparent et fondé sur le mérite pour la sélection des personnes nommées par le gouverneur en conseil. Les personnes nommées jouent un rôle fondamental dans la démocratie canadienne en œuvrant au sein de commissions, de conseils, de sociétés d'État, d'organismes et de tribunaux partout au pays.

Liens connexes

