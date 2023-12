OTTAWA, ON, le 4 déc. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé la nomination de Diedrah Kelly au poste de directrice générale du nouveau Bureau d'Agriculture et d'Agroalimentaire dans l'Indo-Pacifique (BAAIP) à Manille aux Philippines.

Mme Kelly a 20 ans d'expérience internationale au sein d'Affaires mondiales Canada, dont de nombreuses missions à l'étranger. Elle était dernièrement consule générale du Canada à Mumbai, en Inde, et avait auparavant occupé le poste d'ambassadrice du Canada auprès de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE).

Le BAAIP est une initiative conjointe d'Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). Elle s'inscrit dans le cadre d'un engagement permanent visant à renforcer les liens, à faire progresser la coopération technique, à aider les exportateurs canadiens à trouver de nouveaux débouchés commerciaux et à positionner le Canada en tant que fournisseur privilégié dans la région. L'élargissement de nos partenariats et de nos relations commerciales est une priorité absolue pour le gouvernement du Canada, et la création du BAAIP est un élément clé de la stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique.

Les ressources du BAAIP adopteront une approche régionale pour aborder, faire progresser et résoudre les questions et les possibilités liées au commerce agricole, en fonctionnant comme un carrefour centralisé. L'équipe du BAAIP fera la promotion du rôle important du Canada dans la région en tant que partenaire engagé dans la sécurité alimentaire mondiale et la résilience de la chaîne d'approvisionnement.

« L'Indo-Pacifique recèle un potentiel considérable pour le développement du secteur agricole canadien, et la création du nouveau Bureau d'Agriculture et Agroalimentaire dans l'Indo-Pacifique à Manille témoigne de notre engagement dans la région. Je tiens à féliciter Mme Kelly pour sa nomination en tant que directrice générale du BAAIP, et je me réjouis de travailler avec elle pour créer davantage de débouchés pour les produits canadiens de haute qualité. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre d'Agriculture et Agroalimentaire Canada

« Nous avons lancé la stratégie pour l'Indo-Pacifique pour positionner le Canada sur la voie d'une croissance et d'une prospérité à long terme qui profitent à tous. La nomination de Mme Kelly au poste de directrice générale du nouveau Bureau d'Agriculture et Agroalimentaire dans l'Indo-Pacifique témoigne de l'engagement continu du Canada à renforcer et à diversifier ses partenariats commerciaux et économiques avec les économies de l'Indo-Pacifique et à multiplier les débouchés pour ses entreprises de classe mondiale ».

- L'honorable Mary Ng, ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique

Le BAAIP représente un investissement de 31,8 millions de dollars du gouvernement du Canada, et soutient le pilier commercial de la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique.

Les importations mondiales de produits agroalimentaires et de produits de la mer sur les marchés de l'ANASE ont augmenté de 177 % entre 2012 et 2022 (de 72 milliards de dollars canadiens à 200 milliards de dollars canadiens).

2022 (de 72 milliards de dollars canadiens à 200 milliards de dollars canadiens). Le Canada a conclu des accords commerciaux avec plusieurs marchés clés de l'Indo-Pacifique, notamment avec la Corée du Sud dans le cadre de l'Accord de libre-échange Canada-Corée (ALECC), et avec l'Australie, le Japon, la Malaisie et la Nouvelle-Zélande, Singapour et le Vietnam dans le cadre de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP).

Diedrah Kelly (B.A. Spéc. [Sciences politiques et études sur l'Europe centrale, orientale et russe], Université de Carleton, 2001), a rejoint le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international en 2001. À Ottawa, elle a travaillé comme chef de l'Unité de politique et de programmation au sein de la Direction des services de renseignement et de l'évaluation des menaces, comme conseillère principale en matière nucléaire et gestionnaire de programme dans le cadre du Programme de partenariat mondial, ainsi qu'en tant que chef de personnel du sous-ministre adjoint chargé de la Sécurité internationale et des Affaires mondiales. Elle a occupé divers postes à l'étranger, notamment, de 2004 à 2007, celui de consule et de conseillère politique à l'ambassade de Bosnie-et-Herzégovine et, de 2007 à 2010, celui de chef du bureau de l'ambassade à Astana, au Kazakhstan. De 2011 à 2014, elle a été conseillère politique au haut-commissariat du Ghana. De 2018 à 2021, elle a été ambassadrice auprès de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est à Jakarta en Indonésie. De janvier 2022 à novembre 2023, elle a été consule générale du Canada à Mumbai en Inde.

