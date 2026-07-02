Le ministre Lightbound souligne un investissement au Bas-Saint-Laurent pour soutenir l'innovation dans la construction résidentielle

MATANE, QC, le 2 juill. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada réalise son engagement à soutenir l'innovation pour assurer une industrie de la construction résidentielle solide et durable en investissant dans celle-ci d'un océan à l'autre.

En octobre dernier, l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada (DEC) pour les régions du Québec, a annoncé un investissement de 26,4 millions de dollars en soutien à la chaîne d'approvisionnement du secteur de la construction résidentielle au Québec. Cette somme comprenait une aide financière de 9,85 millions de dollars accordée par DEC à 10 projets dans le cadre de l'Initiative régionale pour l'innovation en construction résidentielle (IRICR) visant à accélérer la construction d'habitations abordables.

Aujourd'hui, l'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, s'est rendu dans la région du Bas-Saint-Laurent, au Québec, pour visiter Les Habitations Mont-Carleton, l'une des 10 entreprises visées par cet investissement important.

Depuis plus de 30 ans, Les Habitations Mont-Carleton se spécialisent dans la construction modulaire. L'entreprise conçoit, construit et installe des structures novatrices et abordables qui répondent aux besoins de particuliers et d'entreprises à la grandeur de la province. Grâce à un investissement de 1,5 million de dollars, elle est aujourd'hui en mesure d'acquérir de nouveaux équipements qui lui permettront d'accélérer la production d'immeubles modulaires préfabriqués et d'offrir prochainement plus de solutions d'habitations abordables.

En apportant un soutien immédiat à divers constructeurs et fournisseurs régionaux dans le cadre de l'IRICR, le gouvernement du Canada renforce la chaîne d'approvisionnement locale et répond de manière durable aux besoins urgents en logements au Québec et ailleurs au pays.

Citations

« Le Canada demeure confronté à une crise du logement causant des pénuries dans les agglomérations grandes et petites du pays, y compris ici, au Québec. Cette crise historique exige une intervention rapide et des investissements judicieux et ciblés. En accordant aux entreprises chevronnées d'ici, comme Les Habitations Mont-Carleton, les fonds dont elles ont besoin pour se développer et répondre à la demande, notre gouvernement offre la perspective d'un avenir plus sûr aux personnes touchées par cette crise au Canada et au Québec. »

L'honorable Joël Lightbound

Ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

Les faits en bref

L'IRICR, qui a été lancée en novembre 2024, s'inscrit dans le Plan du Canada sur le logement. Par un soutien direct, elle stimule l'innovation chez les organisations innovantes du secteur de la construction résidentielle.

DEC est le principal partenaire fédéral du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

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SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Personnes-ressources : Laurent de Casanove, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Joël Lightbound, [email protected]; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]