Le gouvernement du Canada attribue un contrat pour la construction de nouveaux navires de patrouille côtière afin de renforcer la sécurité en Colombie-Britannique

GATINEAU, QC, le 2 juill. 2026 /CNW/ - Dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale (SNCN), le gouvernement du Canada offre aux entreprises et chantiers navals canadiens de partout au pays des possibilités concurrentielles de construire des navires pour la flotte fédérale.

Aujourd'hui, l'honorable Joël Lightbound, Ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec , a annoncé que le gouvernement du Canada avait attribué un contrat d'environ 74,7 millions de dollars à Ocean Pacific Marine (OPM) Supply Ltd. et Camarc Design Ltd., en coentreprise, pour la construction de trois nouveaux navires de patrouille côtière pour la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Les navires seront construits aux installations d'OPM, un chantier naval canadien établi à Campbell River, en Colombie-Britannique. Pour ce contrat, 70 pour cent du financement proviendra de la délégation existante consentie par le gouvernement de la Colombie-Britannique en vertu de l'Entente sur les services de police provinciaux.

Depuis des décennies, les Services maritimes de la côte Ouest de la GRC assurent une présence stable et accueillante le long de la côte de la Colombie-Britannique, patrouillant sur près de 26 000 kilomètres, de la frontière américaine jusqu'en Alaska, y compris Haida Gwaii et l'île de Vancouver. L'unité veille à la sécurité des voies navigables et entretient des partenariats de confiance, tout en travaillant en étroite collaboration avec les résidents locaux et les communautés autochtones côtières.

À partir de 2028, une nouvelle génération de patrouilleurs en aluminium à propulsion par jet de 24 à 25 mètres viendra renouveler la flotte, améliorant ainsi les capacités d'intervention dans les conditions variées de la côte ouest. Ces navires sont conçus pour les opérations quotidiennes et l'engagement communautaire, reflétant un engagement commun envers le service et la gestion responsable le long de la côte pacifique du Canada.

La SNCN est un programme à long terme de plusieurs milliards de dollars visant à renouveler les flottes fédérales, fournissant aux agences maritimes du Canada des navires à la fine pointe de la technologie tout en revitalisant l'industrie maritime canadienne, en plus de créer des emplois de qualité pour la classe moyenne et d'optimiser les avantages économiques partout au pays. On estime que les contrats de la SNCN attribués entre 2012 et la fin de 2025 ont contribué à hauteur de près de 49,7 milliards de dollars (3,3 milliards de dollars par année) au produit intérieur brut (PIB) du Canada. La Stratégie appuie également les objectifs de la politique « Achetez canadien », qui protège et priorise les travailleurs et les industries du pays, tout en renforçant l'économie nationale du Canada.

Citations

« Cet investissement répond à une priorité claire : renforcer la capacité du Canada à assurer la sécurité et la protection de son propre littoral, tout en soutenant des emplois de qualité et une capacité industrielle au pays. Ces nouveaux navires de patrouille renforceront la présence opérationnelle de la GRC le long de la côte de la Colombie-Britannique et lui permettront de disposer de l'équipement moderne nécessaire pour intervenir efficacement dans l'un des environnements maritimes les plus complexes du pays. Grâce à la Stratégie nationale de construction navale et à notre approche Acheter canadien, nous construisons au Canada, pour le Canada, en nous appuyant sur l'expertise canadienne, et nous renforçons ainsi une industrie maritime nationale qui est essentielle à notre souveraineté, à notre sécurité et à notre vigueur économique à long terme, tout en créant des possibilités durables pour les travailleurs et les collectivités du Canada. »

L'honorable Joël Lightbound

Ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« L'attribution de ce contrat fait foi de l'engagement de notre gouvernement à renforcer la sécurité maritime du Canada et à protéger nos collectivités côtières. En investissant dans la prochaine génération de navires de patrouille côtière de la GRC et en nous associant à une entreprise canadienne pour les construire, nous nous assurons que nos agents disposent des outils modernes dont ils ont besoin pour protéger nos frontières et faire respecter la primauté du droit le long de la côte ouest du Canada. »

L'honorable Stephen Fuhr

Secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense)

« La protection des eaux canadiennes est essentielle à notre sécurité et à notre prospérité. L'acquisition de trois nouveaux navires de patrouille côtière pour la GRC s'appuie sur les investissements du Plan frontalier visant à moderniser la surveillance, à renforcer notre capacité à détecter les menaces et à y réagir, et à protéger notre littoral pour assurer la sécurité des Canadiens. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre de la Sécurité publique

« Le contrat pour les nouveaux navires de patrouille côtière renforcera notre capacité opérationnelle en Colombie-Britannique, ce qui contribuera à protéger nos frontières et à maintenir la sécurité de nos communautés côtières. En tant que détachements flottants, ces navires augmenteront grandement la présence policière lors d'événements majeurs et permettront d'avoir un meilleur engagement et d'établir une relation solide avec la communauté. »

Mike Duheme

Commissaire de la GRC

« Le gouvernement de la Colombie-Britannique s'engage à doter les services policiers des ressources et de l'équipement nécessaires pour assurer la sécurité des collectivités. La construction de ces nouveaux navires de la GRC à Campbell River marque une nouvelle étape dans la mise en œuvre de notre stratégie « Look West », qui vise à renforcer les industries clés de la Colombie-Britannique, y compris son industrie de la construction navale de calibre mondial, ainsi qu'à tirer parti des atouts moteurs de son économie. Ces navires, une fois mis en service, viendront renforcer les capacités de patrouille maritime et d'intervention d'urgence, ce qui permettra de fournir aux communautés côtières, y compris les Premières Nations isolées, les services de police et l'aide d'urgence dont elles ont besoin avec rapidité et fiabilité, au moment où elles en ont le plus besoin. »

L'honorable Nina Krieger

Ministre de la Sécurité publique et solliciteure générale de la Colombie-Britannique

Les faits en bref

L'administration centrale des Services maritimes de la côte Ouest (SMCO) de la GRC est située à Nanaimo (Colombie-Britannique), et une unité satellite est située à Prince Rupert (Colombie-Britannique).

Les nouveaux navires de patrouille côtière remplaceront les navires de la flotte actuelle des SMCO, qui comprend : l'Inkster : qui est stationné à Prince Rupert et patrouille le long de la côte nord à partir de Bella Bella et Bella Coola, au nord jusqu'à Stewart, et à l'ouest jusqu'à Haida Gwaii; le Lindsay : qui est stationné à Port Alberni et, pendant les mois d'été, patrouille le long de la côte ouest de l'île de Vancouver; le Higgitt : qui est stationné à Nanaimo et patrouille dans le passage intérieur de l'île de Vancouver.

Les navires de patrouille côtière navigueront dans un rayon de 400 milles nautiques de leurs ports d'attache respectifs, avec un équipage de quatre personnes, patrouillant jusqu'à sept jours en mer sans ravitaillement ni réapprovisionnement en stock.

À ce jour, le gouvernement du Canada a signé des contrats évalués à environ 53,1 milliards de dollars dans le cadre de la SNCN partout au pays. On estime que les contrats de la SNCN attribués entre 2012 et la fin de 2025 ont contribué à hauteur de près de 49,7 milliards de dollars (3,3 milliards de dollars par année) au PIB du Canada et ont créé ou maintenu plus de 25 000 emplois par année entre 2012 et 2025.

On estime que les contrats de construction de petits navires de la SNCN attribués entre 2012 et 2025 ont contribué à hauteur de près de 692 millions de dollars (46 millions de dollars par année) au PIB du Canada et ont permis de créer ou de maintenir près de 340 emplois par année au cours de la période de 2012 à 2025.

Les contrats de construction de petits navires (de moins de 1 000 tonnes de déplacement), dans le cadre du deuxième pilier de la SNCN, offrent des possibilités aux petits chantiers navals et aux fournisseurs de partout au Canada, renforçant ainsi l'ensemble de notre secteur maritime.

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SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Personnes-ressources : Laurent de Casanove, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Joël Lightbound, [email protected]; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]