HAMILTON, ON, le 30 juin 2026 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer le public qu'il y aura des fermetures de voies sur le pont levant du canal de Burlington afin de permettre des travaux d'amélioration des glissières de sécurité durant les périodes suivantes :

du lundi 6 juillet au vendredi 10 juillet, de 6 h à 14 h 30 (HE)

du lundi 13 juillet au vendredi 17 juillet, de 6 h à 14 h 30 (HE)

Durant ces périodes, la voie de droite en direction sud sera fermée. Deux voies en direction nord et une voie en direction sud demeureront ouvertes à la circulation automobile en tout temps.

Les piétons et les cyclistes peuvent s'attendre à de légers ralentissements pendant la durée des travaux. La circulation maritime ne sera pas touchée par ces travaux.

L'horaire pourrait changer selon les conditions météorologiques ou les conditions de travail. SPAC diffusera un nouvel avis public en cas de modifications à l'horaire.

SPAC remercie les usagers de leur patience.

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SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements : Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, Communiquer avec les Services immobiliers (https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/cn-bn-pp-fra.html)