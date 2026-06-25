AVIS AU PUBLIC - Fermetures de ponts dans la région de la capitale nationale

GATINEAU, QC, le 25 juin 2026 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer le public que les ponts suivants seront fermés du mercredi 1er juillet, à 6 h, au jeudi 2 juillet, à 2 h, afin de permettre la tenue des activités de la fête du Canada :

Pont Alexandra La voie en direction d'Ottawa sera fermée à la circulation automobile La voie en direction de Gatineau demeurera ouverte à la circulation automobile. Les piétons et les cyclistes seront redirigés vers la voie centrale

Traverse des Chaudières La traverse sera complètement fermée à la circulation automobile, aux piétons et aux cyclistes



Durant cette période, le pont du Portage, sous la responsabilité de la Commission de la capitale nationale, sera également fermé à la circulation automobile. Les automobilistes seront invités à emprunter le pont Champlain, le pont Macdonald-Cartier ou le pont Alexandra (en direction de Gatineau).

L'horaire pourrait changer selon les conditions météorologiques.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur les ponts et les remercie de leur patience.

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SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements : Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, Communiquer avec les Services immobiliers (https://www.canada.ca/fr/services-publics-approvisionnement/services/infrastructure-immeubles/contactez-services-biens-immobiliers.html)