MISSISSAUGA, ON, le 16 juin 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, a annoncé le déploiement d'un scanner à rayons X mobile dans la région du Grand Toronto (RGT). Cette technologie permettra d'accroître l'examen des conteneurs en Ontario.

Il s'agit de l'une des activités entreprises dans le cadre du Plan d'action national de lutte contre le vol de véhicules visant à perturber, à démanteler et à poursuivre les groupes criminels organisés à l'origine de ces vols. Le gouvernement du Canada continue d'explorer des solutions et d'identifier les méthodes les plus efficaces pour intercepter les véhicules volés, y compris l'utilisation d'une technologie d'inspection non intrusive pour faciliter les examens et les saisies.

Le vol de véhicules touche les Canadiens, en particulier dans nos centres urbains. Il implique de plus en plus les groupes du crime organisé qui utilisent le produit de ces vols pour financer d'autres activités illégales. Il n'existe pas de solution unique à ce problème complexe. Grâce au leadership national du gouvernement du Canada et à la coopération entre les gouvernements, l'industrie et les forces de l'ordre, nous commençons à voir des résultats - et le gouvernement du Canada a l'intention de les amplifier.

Les agents des services frontaliers procèdent quotidiennement à l'examen des exportations et sélectionnent sur les quais ou dans les entrepôts les conteneurs présentant un intérêt pour un examen secondaire. L'ASFC agit sur 100 % des renvois reçus de la police et effectue également des recherches sur la base de ses propres renseignements. Jusqu'à présent en 2024, l'ASFC a intercepté plus de 1 300 véhicules volés dans les gares de triage et les ports, dont 452 dans la région du Grand Toronto.

Citations

« L'ajout de ce scanner dans la région du Grand Toronto fournira aux agents des services frontaliers un outil supplémentaire pour détecter les véhicules volés avant qu'ils ne puissent quitter le pays. Nous continuerons à prendre des mesures pour lutter contre le vol de véhicules et les groupes du crime organisé qui s'y adonnent. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales.

« Aujourd'hui, nous faisons un grand pas en avant dans notre lutte contre le vol de voitures en Ontario. En exploitant une technologie de pointe pour améliorer l'examen des conteneurs, nous renforçons notre capacité à perturber et à démanteler le crime organisé. Nous restons déterminés à utiliser les méthodes les plus efficaces pour intercepter les véhicules volés et assurer la sécurité de nos communautés. »

L'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique du Canada

« Les communautés de tout l'Ontario, y compris Oakville, sont touchées de manière disproportionnée par l'augmentation des vols de voitures. Pour protéger la sécurité des Canadiens, nous mettons en place des stratégies fédérales pour mettre fin aux vols de voitures. En utilisant des technologies de pointe pour améliorer les inspections des conteneurs ici dans la région du Grand Toronto et dans tout le pays, nous contribuons à démanteler les réseaux du crime organisé et à intercepter les véhicules volés. »

L'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor

« Notre gouvernement prend des mesures concrètes pour mettre fin au vol de voitures, ici à Brampton et dans tout le pays. Nous avons investi des millions de dollars dans notre plan d'action national de lutte contre le vol d'automobiles, en dotant la police et les agences de sécurité des ressources dont elles ont besoin pour mettre fin aux vols de voitures. Grâce à cette nouvelle technologie de balayage à rayons X, nous pourrons intercepter encore plus de véhicules volés. »

L'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes handicapées

« Le vol de voitures est un crime grave et souvent violent qui ne peut pas être toléré. Le gouvernement de l'Ontario recommande depuis longtemps des mesures renforcées dans nos rues, nos ports et nos dépôts de rails pour aider à freiner le commerce de véhicules volés. De nouveaux scanners à rayons X sont nécessaires dans nos dépôts de rails et nos ports afin de mettre un terme à l'exportation illégale de voitures volées hors de l'Ontario et du Canada. »

L'honorable Michael Kerzner, solliciteur général de l'Ontario

« Je remercie sincèrement le gouvernement fédéral et le ministre Dominic LeBlanc d'avoir annoncé le déploiement d'un scanner à rayons X mobile dans la région du Grand Toronto. Cet outil nous aidera considérablement à lutter contre le fléau des vols de voitures à Brampton. Ma récente visite au port de Newark avec la police régionale de Peel a mis en évidence l'efficacité des technologies de balayage avancées pour empêcher l'exportation de véhicules volés. Le succès des juridictions qui utilisent cette technologie montre que nous pouvons protéger les biens et perturber les réseaux de crime organisé. En adoptant des mesures similaires, le Canada peut faire des progrès considérables dans la lutte contre le vol de véhicules. Merci encore au ministre LeBlanc et au gouvernement du Canada d'avoir écouté nos préoccupations et d'avoir pris cette mesure importante. »

Son Honneur Patrick Brown, maire de la Ville de Brampton

« L'ASFC continue de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires policiers à l'interception et à la saisie de véhicules volés dans des conteneurs maritimes avant qu'ils ne quittent la région du Grand Toronto. Le déploiement de cette technologie soutiendra davantage nos efforts collectifs d'application de la loi. »

Lisa Janes, directrice générale régionale (région du Grand Toronto), Agence des services frontaliers du Canada

« Le vol de voitures est un crime grave qui affecte directement la sécurité de nos collectivités. La GRC est entièrement dévouée avec ses partenaires nationaux et internationaux qui partagent un objectif commun : perturber et combattre le vol de voitures et veiller à ce que les criminels soient tenus responsables de leurs actes. »

Mike Duheme, Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada

Faits saillants

Liens associés

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Personnes ressources, Jean-Sébastien Comeau, Directeur adjoint des communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, 343-574-8116, [email protected] ; Relations avec les médias, Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945