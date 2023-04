OTTAWA, ON, le 3 avril 2023 /CNW/ - L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvermentales, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé aujourd'hui la nomination de Mme Ruth Onyancha au poste de secrétaire du Secrétariat des conférences intergouvermentales canadiennes (SCIC).

Mme Onyancha est une professionnelle de la gouvernance d'entreprise, qui a plus de vingt ans d'expérience dans le soutien aux sociétés d'État, aux multinationales et aux conseils d'administration d'organismes à but non lucratif. Plus récemment, elle a exercé les fonctions de secrétaire du Centre de recherches pour le développement international (CRDI), où elle a contribué à promouvoir la recherche et l'innovation au sein des régions en développement et parallèlement à celles-ci, afin de favoriser le changement à l'échelle mondiale.

Le SCIC est un organisme impartial qui a pour mandat d'apporter un soutien administratif et de fournir des services de planification aux conférences fédérales-provinciales-territoriales et aux conférences provinciales-territoriales des premiers ministres, ministres et sous-ministres, dans l'ensemble du Canada. Le secrétaire de l'organisme est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil.

Citations

« Le personnel du Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes travaille sans relâche dans les coulisses pour soutenir les participants à des dizaines de réunions fédérales-provinciales-territoriales et provinciales-territoriales chaque année. La riche expérience de Ruth Onyancha s'assurera que l'agence continue son incroyable travail. Je tiens également à remercier le secrétaire sortant, André McArdle, dont le leadership pendant près de vingt ans a été d'une valeur inestimable. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

En bref

Le secrétaire est responsable des politiques générales du Secrétariat et de la présentation aux gouvernements d'un rapport annuel sur ses activités.

Le Secrétariat est financé par les gouvernements fédéral et provinciaux, et son effectif se compose de fonctionnaires fédéraux, provinciaux et territoriaux.

