OTTAWA, ON, le 5 août 2022 /CNW/ - L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé aujourd'hui la nomination de onze membres au Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat, pour un mandat renouvelable d'un an.

Voici les nouveaux membres nommés au Comité consultatif indépendant :

Ann McCain Evans , à titre de membre provincial pour le Nouveau-Brunswick - Philanthrope et alliée de nombreux projets novateurs consacrés aux arts et à la culture, à la santé, à l'éducation et à l'environnement, à l'échelle régionale, provinciale et nationale.

, à titre de membre provincial pour le Nouveau-Brunswick - Philanthrope et alliée de nombreux projets novateurs consacrés aux arts et à la culture, à la santé, à l'éducation et à l'environnement, à l'échelle régionale, provinciale et nationale. Donald J. Savoie , à titre de membre provincial pour le Nouveau-Brunswick - Titulaire de la chaire de recherche du Canada en administration publique et gouvernance à l'Université de Moncton .

, à titre de membre provincial pour le Nouveau-Brunswick - Titulaire de la chaire de recherche du en administration publique et gouvernance à l'Université de . Scott Annear , à titre de membre provincial pour l'Île-du-Prince-Édouard - Directeur général de l'entreprise Morley Annear Ltd.

, à titre de membre provincial pour l'Île-du-Prince-Édouard - Directeur général de l'entreprise Morley Annear Ltd. Sue Fraser , à titre de membre provincial pour l'Île-du-Prince-Édouard - Directrice générale du Bell Aliant Centre et propriétaire-exploitante de SJF Collaborative.

, à titre de membre provincial pour l'Île-du-Prince-Édouard - Directrice générale du Bell Aliant Centre et propriétaire-exploitante de SJF Collaborative. Corrine (Connie) Sparks , à titre de membre provincial pour la Nouvelle-Écosse - Commissaire des Initiatives des titres fonciers de la Nouvelle-Écosse et juge retraitée.

, à titre de membre provincial pour la Nouvelle-Écosse - Commissaire des Initiatives des titres fonciers de la Nouvelle-Écosse et juge retraitée. Heidi Jamieson-Mills , à titre de membre provincial pour la Nouvelle-Écosse - Première vice-présidente, Rapports financiers et comptabilité, de Sobeys inc., et comptable agréée.

, à titre de membre provincial pour la Nouvelle-Écosse - Première vice-présidente, Rapports financiers et comptabilité, de Sobeys inc., et comptable agréée. Joy Buckle , à titre de membre provincial pour Terre-Neuve-et- Labrador - Vice-présidente des politiques et de la planification de Sequence Bio.

, à titre de membre provincial pour Terre-Neuve-et- - Vice-présidente des politiques et de la planification de Sequence Bio. Gerald Glavine, à titre de membre provincial pour Terre-Neuve-et- Labrador - Vice-président du développement des affaires d'Exploits Valley Air Services.

Voici les membres du Comité consultatif indépendant dont le mandat a été renouvelé pour un mandat renouvelable de deux ans :

Huguette Labelle , à titre de membre fédéral et présidente du Comité consultatif indépendant - Gouverneure émérite de l'Université d' Ottawa et ancienne sous-ministre du gouvernement du Canada .

, à titre de membre fédéral et présidente du Comité consultatif indépendant - Gouverneure émérite de l'Université d' et ancienne sous-ministre du gouvernement du . Melissa Blake , à titre de membre fédéral - Ancienne mairesse de la municipalité régionale de Wood Buffalo.

, à titre de membre fédéral - Ancienne mairesse de la municipalité régionale de Wood Buffalo. L'honorable François Rolland, à titre de membre fédéral - Avocat principal, médiateur et arbitre chez Langlois Lawyers et ancien juge en chef de la Cour supérieure du Québec.

Les recommandations du Sénat sont formulées selon les critères d'évaluation établis. En tout temps, les Canadiens sont invités à poser leur candidature, s'ils sont admissibles, ou à proposer des candidats pour siéger au Sénat. Les candidatures sont conservées pendant deux ans, et les candidats qualifiés sont invités à poser leur candidature de nouveau.

Citations

« Je suis heureux d'accueillir ces éminentes personnes au sein du Comité consultatif indépendant. Elles apporteront à leurs rôles un degré élevé d'intégrité et d'expérience. J'encourage les Canadiens qualifiés à poser leur candidature au Sénat, car c'est une façon de contribuer à nos institutions fédérales et d'orienter leurs travaux. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

Liens connexes

Restez branché

SOURCE Ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités

Renseignements: (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-574-8116, Jean-Sé[email protected]; Relations avec les médias, Bureau du Conseil privé, [email protected]