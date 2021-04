Le gouvernement du Canada investit dans une institution phare de la communauté francophone de Welland

WELLAND, ON, le 8 avril 2021 /CNW/ - En choisissant de vivre dans leur langue, les 2,4 millions de Canadiens et Canadiennes membres d'une communauté de langue officielle en situation minoritaire font preuve de résilience au quotidien. Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance d'aider ces communautés à créer et à maintenir des institutions fortes, soutenues par elles et pour elles, afin d'assurer leur vitalité et leur pérennité. Dans cette optique, les lieux de rassemblement sont essentiels à la survie de ces nombreuses communautés.

L'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 2 millions de dollars au Foyer Richelieu Welland, par l'entremise du Fonds pour les espaces communautaires. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles.

Le ministre Lametti a pris la parole pendant une conférence de presse virtuelle. Il était accompagné de Vance Badawey, député de Niagara-Centre; de Milan Plentai, président du conseil d'administration du Foyer Richelieu Welland; et de Louise Pitre, coprésidente honoraire de la campagne de financement de la Fondation du Foyer Richelieu Welland.

La construction d'un centre communautaire et culturel au cœur du Foyer Richelieu Welland permettra aux résidents, aux participants à l'hospice journalier et au centre de jour, de même qu'à leur famille, aux aidants naturels, aux partenaires communautaires et à la communauté francophone de Welland, de bénéficier d'une vaste gamme d'activités et de services communautaires, culturels et sociaux en français.

Ce projet contribuera directement à la vitalité de la communauté francophone de Welland, une communauté plus que centenaire de la région du Niagara, dans le Sud de l'Ontario. En effet, il fera en sorte que les aînés et les personnes qui les soutiennent reçoivent toute la reconnaissance, le respect et l'appui auxquels ils ont droit. De plus, ce projet leur offrira des occasions de se réunir et de s'épanouir dans leur langue, en plus de sensibiliser la communauté au vieillissement de la population, ce qui aura une incidence majeure sur l'intégration des générations.

Le 19 février dernier, la ministre Joly déposait un document de réforme publique qui réaffirmait la volonté du gouvernement du Canada d'aller vers « une égalité réelle des langues officielles au Canada ». L'importance d'institutions fortes pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire y figurait comme un pilier de la réussite de l'initiative. L'investissement annoncé aujourd'hui est un bel exemple d'action concrète en ce sens.

« En appuyant dans sa croissance le Foyer Richelieu Welland, un chef de file du réseau d'institutions francophones à Welland qui a récemment célébré ses 30 ans, notre gouvernement réaffirme son soutien aux communautés francophones vivant en situation minoritaire au Canada. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles

« C'est avec grand plaisir que j'annonce aujourd'hui cet investissement majeur du gouvernement fédéral au bénéfice de la communauté francophone minoritaire de Welland. En consolidant le Foyer Richelieu Welland et son offre d'activités et de services communautaires, culturels et sociaux en français, c'est la santé de toute la communauté qu'on renforce pour l'avenir. »

- L'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada

« La communauté francophone de Niagara-Centre bénéficiera d'un nouvel élan grâce à ce projet d'infrastructure. Le Foyer Richelieu Welland est devenu un modèle national au chapitre des services communautaires offerts aux aînés francophones. Grâce à cette expansion et aux services bonifiés qu'il offrira, le Foyer pourra continuer à être une communauté au sein d'une communauté. J'ai hâte de continuer à travailler avec Sean Keays et son équipe sur ce nouvel investissement qui favorisera la croissance du Foyer Richelieu et de l'ensemble de la communauté. »

- Vance Badawey, député de Niagara-Centre

« C'est une journée exceptionnelle pour les francophones et pour toutes les personnes qui veulent se rassembler dans un environnement communautaire et multigénérationnel empreint de culture francophone. Tous les francophones de la région pourront bénéficier de cet investissement majeur. Grâce au soutien du ministère du Patrimoine canadien, de la ministre Joly, du député Badawey et de bien d'autres, les francophones de Welland vont disposer d'un centre culturel et communautaire situé dans notre centre de soins. Nous sommes très heureux de collaborer avec le gouvernement dans le cadre de cet avancement très important. »

- Milan Plentai, président du conseil d'administration du Foyer Richelieu Welland

Les faits en bref

Le Foyer Richelieu Welland est un organisme sans but lucratif situé à Welland, dans la région du Niagara, en Ontario. Il a pour mission d'offrir des services aux francophones ayant des besoins de soins de longue durée.

Le Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 : Investir dans notre avenir prévoit un investissement de 67,3 millions de dollars sur 5 ans pour des projets de construction liés aux infrastructures scolaires et culturelles des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Une partie de cet investissement est affectée au Fonds pour les espaces communautaires.

Le Fonds pour les espaces communautaires permet aux organismes sans but lucratif qui œuvrent dans les communautés en situation minoritaire de se doter d'espaces pour offrir des activités communautaires et culturelles et des services dans leur langue. Ces lieux de rassemblement, propices aux échanges, contribuent au développement individuel et social de la communauté. La création de ces espaces de vie permet ainsi de renforcer les capacités de ces organismes et d'appuyer la revitalisation des communautés.

Le 19 février dernier, dans le document Français et anglais : vers une égalité réelle des langues officielles au Canada, la ministre Joly a présenté les intentions du gouvernement du Canada quant à la modernisation et au renforcement de la Loi sur les langues officielles et des instruments connexes. Ce document propose un éventail de changements et de nouvelles mesures pour en arriver à un nouvel équilibre en matière linguistique au pays.

Réforme ambitieuse, le document présente 56 propositions qui touchent presque toutes les parties de la Loi. De ce nombre, 33 sont des modifications législatives qui visent un renforcement des articles de la Loi.

Le troisième principe directeur de ce document de réforme concerne l'importance de l'appui aux institutions des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

