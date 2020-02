Le ministre Guilbeault rencontre le collectif de création Les 7 Doigts

Le collectif Les 7 Doigts reçoit une aide financière dans le cadre du programme Exportation créative Canada de Patrimoine canadien

MONTRÉAL, le 11 févr. 2020 /CNW/ - Les industries culturelles canadiennes sont reconnues dans le monde entier pour leur créativité, leur ingéniosité et leur originalité. Partout sur la planète, nos créateurs sont en demande. Grâce au programme Exportation créative Canada de Patrimoine canadien, le gouvernement du Canada aide les artistes à déployer leur créativité sur la scène internationale. Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a rencontré le collectif de création Les 7 Doigts et visité son nouveau studio de création et de production situé dans le Quartier des spectacles, à Montréal.

Fondé en 2002 à Montréal par sept anciens artistes du Cirque du Soleil, les 7 Doigts sont un collectif de création multidisciplinaire et contemporain d'arts du cirque. Il vise à redéfinir le récit en mariant les arts de la scène et du cirque. Les œuvres présentées par le collectif combinent différents styles, dont l'acrobatie, la danse contemporaine, le théâtre et le multimédia, dans le but de plonger les spectateurs dans un univers unique.

Lors de son passage, le ministre Guilbeault a rencontré le directeur général des 7 Doigts, Nassib El-Husseini; les cofondateurs et codirecteurs artistiques Isabelle Chassé, Patrick Léonard et Samuel Tétreault; la vice-présidente Stratégies et développement, Joanie Leroux-Côté; et la vice-présidente Création, Tina Diab.

Ils ont discuté des projets de la troupe et de ses succès à l'étranger. En 2019, le collectif Les 7 Doigts a reçu une aide financière de 255 000 dollars de Patrimoine canadien dans le cadre du programme Exportation créative Canada. Ainsi, Les 7 Doigts ont pu conquérir le marché asiatique, notamment la Chine et les Émirats arabes unis.

Le programme Exportation créative Canada est destiné aux organismes canadiens qui sont prêts à exporter des projets mettant en valeur du contenu créatif. Le programme sert à appuyer les organismes pour qu'ils exportent leurs projets artistiques dans des marchés internationaux et qu'ils génèrent, au pays, des avantages économiques considérables en créant des emplois et en favorisant la prospérité de la collectivité.

Citations

« En tant que Montréalais, je connais bien Les 7 Doigts et leurs mises en scène impressionnantes. Je suis extrêmement fier à l'idée que le gouvernement du Canada appuie la présentation de spectacles aussi grandioses dans le monde entier. Le succès des 7 Doigts à l'étranger témoigne des bienfaits du programme Exportation créative Canada pour nos créateurs canadiens et de la place importante que le Canada occupe sur la scène artistique mondiale. »

-- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Ce programme a joué un grand rôle pour Les 7 Doigts. Il a également été profitable pour les fournisseurs et partenaires canadiens exceptionnels avec lesquels nous travaillons. La bonne nouvelle, c'est que les projets se concrétisent à court et à moyen terme. Nous espérons poursuivre notre partenariat avec ce programme stratégique essentiel et obtenir des résultats exponentiels. Nous sommes reconnaissants de cet appui. »

- Nassib El-Husseini, PhD, directeur général, Les 7 Doigts

Les faits en bref

En septembre 2019, Patrimoine canadien a versé 8,3 millions de dollars en fonds supplémentaires à 22 organismes, dont Les 7 Doigts, dans le cadre du programme Exportation créative Canada.

En 2018, le collectif Les 7 Doigts a inauguré son nouveau studio de création et de réalisation. Les plateaux qui y sont aménagés permettent aux artistes professionnels du monde du cirque et de la scène d'utiliser des infrastructures et de l'équipement spécialisé pour s'entraîner dans les différentes disciplines.

En 2016, les exportations de produits créatifs du Canada se sont chiffrées à 16 milliards de dollars. Cette somme représente 2,5 pour cent de toutes les exportations canadiennes.

Le secteur des arts et de la culture procure des emplois directs à plus de 650 000 Canadiennes et Canadiens, de même que de nombreux emplois indirects. De plus, il contribue à 2,8 pour cent du produit intérieur brut du Canada.

La Stratégie d'exportation créative du Canada, y compris le nouveau programme de financement Exportation créative Canada, répond à une demande des entreprises et organismes du secteur canadien de la création d'obtenir des mécanismes et des outils pour promouvoir et faciliter l'exportation du contenu créatif canadien. Le gouvernement aide ainsi le secteur créatif à rayonner dans le monde entier.



Produits connexes

Lancement de Canada créatif - Une vision pour les industries créatives du Canada



Liens connexes

Exportation créative Canada

Stratégie d'exportation créative du Canada

Les 7 Doigts



SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Camille Gagné-Raynauld, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien, 819-997-7788; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]

Liens connexes

www.pch.gc.ca