Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables du sport, de l'activité physique et des loisirs se réuniront à St. John's pour participer à une conférence de deux jours.

ST. JOHN'S, NL, le 8 août 2025 /CNW/ - L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), et l'honorable Fred Hutton, ministre du Tourisme, de la Culture, des Arts et des Loisirs de Terre-Neuve-et-Labrador, résumeront les résultats de la Conférence des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables du sport, de l'activité physique et des loisirs.

Une période de questions suivra.

Les journalistes qui souhaitent assister au point de presse sont priés de confirmer leur participation en soumettant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici midi, le samedi 9 août. Veuillez préciser si vous y assisterez en personne ou virtuellement. Un lien Zoom sera fourni lors de l'inscription. Des renseignements sur le lieu et la façon d'y assister seront fournis à la suite de l'inscription.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le samedi 9 août 2025

HEURE :

15 h 15

Directives pour assister au point de presse en personne

Les journalistes doivent arriver 15 minutes avant le début du point de presse.

