Les Jeux du Canada réunissent la crème des jeunes athlètes, des entraîneurs et des officiels du pays

ST. JOHN'S, NL, le 9 août 2025 /CNW/ - Les Jeux du Canada 2025 à St. John's sont officiellement ouverts. Ce prestigieux rendez-vous réunira plus de 5 000 jeunes athlètes, entraîneurs et officiels, qui représentent les 13 provinces et territoires dans le cadre de la plus grande compétition multisports au Canada.

Jusqu'au 24 août, nous serons témoins de la force, de la détermination et du talent des meilleurs jeunes athlètes du Canada. Ceux-ci s'affronteront dans 17 sports, sous le drapeau de leur province ou territoire.

Depuis la tenue des tout premiers Jeux du Canada, lesquels se sont déroulés à Québec en 1967, cette manifestation sportive favorise le développement des athlètes, enrichit les communautés locales et consolide le réseau d'infrastructures sportives et récréatives d'un océan à l'autre, en plus d'en rehausser l'accessibilité. Les Jeux du Canada 2025 reflètent notre conviction que le sport peut nous unir et édifier des communautés plus fortes, plus inclusives et en meilleure santé partout au pays.

En tant que principal bailleur de fonds du système sportif canadien, le gouvernement du Canada est fier d'appuyer les Jeux de cette année. Ils mettront en valeur la diversité culturelle et la relève du pays ainsi que la fierté nationale.

Je félicite toutes les personnes qui, au cours des deux prochaines semaines, assureront la réussite des Jeux, notamment la Société hôtesse, la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Ville de St. John's et les municipalités environnantes, le Conseil des Jeux du Canada ainsi que les bénévoles qui contribueront de manière significative à l'esprit de cette compétition.

Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite bonne chance à toutes les personnes qui y participent!

Que les Jeux commencent!

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Lauren Hadaller, Cabinet du secrétaire d'État (Sports), [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]