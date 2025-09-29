Le gouvernement du Canada aborde les principaux défis pour l'avenir de la culture

BARCELONE, Espagne, le 29 sept. 2025 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, est présentement en Espagne pour prendre part à Mondiacult, la conférence mondiale des ministres de la Culture des 194 États membres de l'UNESCO, visant à définir les politiques mondiales pour la culture.

Le ministre a fait la déclaration suivante :

« La culture est un puissant moteur d'innovation, d'inclusion et de croissance économique. Elle est un pilier fondamental de notre identité canadienne.

Les transformations numériques et l'intelligence artificielle (IA) changent profondément nos façons de créer, de diffuser et de consommer la culture. Ces outils offrent des possibilités immenses aux industries créatives, en repoussant les limites de l'innovation, en élargissant l'accès aux arts et aux créations, et en amplifiant la diversité des voix.

Mais ces transformations numériques exercent aussi une pression accrue sur le secteur culturel, au Canada comme à l'international, particulièrement dans l'espace francophone. Il est urgent d'agir pour garantir le respect du droit d'auteur, assurer la transparence des contenus générés par l'IA et protéger les emplois du secteur culturel.

Le Canada s'engage à promouvoir une approche responsable et humaine de l'IA et de la transformation numérique. Ces technologies doivent être des alliées au service de la culture. C'est pourquoi, grâce à des lois avant-gardistes, nous soutiendrons la découvrabilité des contenus culturels et la juste rémunération des créateurs et créatrices.

La culture et la créativité doivent être au cœur des solutions aux grands défis de notre époque. Le Canada continuera d'être un partenaire engagé, aux côtés de ses alliés internationaux, afin que nos politiques culturelles renforcent la diversité, l'innovation et la durabilité. »

SOURCE Patrimoine canadien

