Le ministre Guilbeault félicite E×Alliance pour le lancement du Centre de recherche pour l'équité des genres+ en sport

Le travail du Centre de recherche pour l'équité des genres+ en sport est plus que jamais nécessaire en raison de la COVID-19 qui a une incidence négative et disproportionnée sur les filles, les femmes et les groupes sous-représentés

GATINEAU, QC, le 8 déc. 2020 /CNW/ - Pour créer un environnement dans lequel les filles et les femmes se sentent à l'aise de s'engager dans le sport à tous les âges et niveaux, nous devons connaître les barrières auxquelles elles font face pour accéder à des postes de responsabilité en tant qu'entraîneures, officielles ou dirigeantes dans le monde du sport, et comprendre pourquoi elles manquent d'intérêt dans la participation aux sports au départ.

Reconnaissant que des obstacles aux postes de direction dans le sport existent toujours pour les filles et les femmes, l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a félicité aujourd'hui E×Alliance pour le lancement officiel du Centre de recherche sur l'équité des genres+ en sport.

Le Centre a commencé à mener ses activités il y a une semaine. Sa mise sur pied est l'une des initiatives qui aideront le gouvernement du Canada à atteindre son objectif d'équité entre les genres dans le sport à tous les niveaux d'ici 2035.

Le gouvernement du Canada a accordé un financement de 1,6 million de dollars pour concevoir, créer et mettre sur pied le Centre de recherche sur l'équité des genres+ en sport afin d'appuyer la recherche appliquée dans le sport.

Co-dirigé par Gretchen Kerr (Université de Toronto), Guylaine Demers (Université Laval) et Ann Pegoraro (Université de Guelph), le Centre travaillera avec un réseau unique de chercheur.e.s de la communauté universitaire, de représentant.e.s. de la communauté sportive, d'organismes gouvernementaux et non gouvernementaux ainsi que d'expert.e.s en équité des genres qui ne font pas partie du milieu universitaire ni du sport. Ensemble, ils forment un pôle de ressources central voué aux travaux de recherche pour générer une base de connaissances et ainsi soutenir l'équité des genres+ dans le sport.

La recherche a déjà démontré que les obstacles à la participation sportive augmentent pour les filles, les femmes et les groupes sous-représentés en raison de la COVID-19. Par conséquent, le travail du Centre est essentiel pour garantir que l'équité entre les genres+ reste au premier plan du retour au sport.

« Le lancement du Centre de recherche pour l'équité+ des genres en sport est une étape importante pour atteindre l'équité des genres dans le sport au Canada. Le travail du Centre aidera à trouver les façons dont nous pouvons créer collectivement des environnements où les filles et les femmes se sentent à l'aise de faire du sport, peu importe leur âge et leur niveau. Je félicite l'Université de Toronto et son partenaire, l'Université Laval, d'avoir été choisis pour diriger cet important centre de recherche. »

− L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« En tant que membre du Groupe de travail sur l'équité des genres dans le sport, je sais à quel point il est essentiel que les femmes et les filles aient les mêmes possibilités de s'adonner au sport, à l'activité physique et aux loisirs de tous les niveaux. Je suis heureux de voir le Centre de recherche se concrétiser et lancer ses activités pour nous aider à cerner et à éliminer les obstacles qui empêchent les femmes de profiter de tous les avantages d'un mode de vie sain et actif. Ces importants travaux formeront une solide base sur laquelle nous pourrons nous appuyer, en collaboration avec la communauté sportive canadienne, pour bâtir un Canada encore plus sain. »

− L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire de la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse et du ministre du Patrimoine canadien (Sport)

« L'initiative de Sport Canada visant à établir le Centre de recherche sur l'équité des genres+ en sport offre aux chercheurs et aux praticiens une occasion unique et importante de travailler ensemble pour faire progresser la participation et le leadership dans l'équité des genres+ dans le sport. Grâce à la production, à la conservation et à la diffusion des connaissances, le Centre apportera une contribution significative à l'atteinte de l'équité des genres+ dans le sport d'ici 2035. »

− Gretchen Kerr, Ph. D., codirectrice, E×Alliance, Centre de recherche sur l'équité des genres+ en sport

« Je suis fière de faire partie de cette aventure avec mes collègues Gretchen Kerr et Ann Pegoraro. La place des femmes en sport a toujours été au cœur de mes engagements personnels et professionnels et E×Alliance est une magnifique opportunité de contribuer de façon encore plus importante à l'atteinte de l'équité des genres+ en sport. En investissant pour l'avancement des filles et des femmes en sport, le gouvernement du Canada confirme son rôle de leader dans ce domaine. »

− Guylaine Demers, Ph. D., codirectrice, E×Alliance, Centre de recherche sur l'équité des genres+ en sport

Les faits en bref

L'Institut canadien de la recherche sur la condition physique et le mode de vie a également reçu un million de dollars pour soutenir la collecte de données du Centre.

La mise sur pied du Centre de recherche sur l'équité des genres+ en sport est l'une des principales initiatives visant à aider le gouvernement du Canada à respecter son engagement qui consiste à atteindre l'équité des genres dans le sport, à tous les niveaux, d'ici 2035.

Le site Web d'E×Alliance offre aux Canadien.ne.s de nombreuses ressources et informations pour favoriser la création d'environnements où les femmes et les filles se sentent à l'aise et en sécurité quand elles pratiquent des activités physiques et sportives à tous les âges et à tous les niveaux. Tous les résultats des travaux de recherche y seront publiés.

E×Alliance vient de lancer un appel de projets de recherche. Les parties intéressées sont invitées à écrire à [email protected] pour en savoir plus.

Selon les recherches récentes :

41 p. 100 des filles de 3 à 17 ans et 84 p. 100 des femmes ne font pas de sport;

41 p. 100 des cadres supérieurs des organismes nationaux multisports sont des femmes;

39 p. 100 des membres des conseils d'administration sportifs sont des femmes;

34,9 p. 100 des entraîneurs certifiés sont des femmes, et 30 p. 100 des officiels sont des femmes.

